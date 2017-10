Predsjednik Srbije Aleksandar Vucicć rekao je da, poslije stavova Evropske unije o Kataloniji i Kosovu, od EU ne očekuje ništa, a da se na pritiske neće obazirati.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Očekujem da nastave da vrše pritisak da ne šaljem pismo (zvanični dopis Srbije zbog stava EU da je katalonski referendum nelegalan, jer je Španija članica EU), da nastave pritisak da ne tražim odgovor na pismo, a onda da vrše pritisak za ne znam ni ja šta, to očekujem", rekao je Vučić novinarima poslije sastanka u Varni sa premijerima Bugarske, Rumunije i Grčke u utorak.



On je naveo da se na pritiske neće obazirati, jer kao predsjednik Srbije ima dužnost da štiti otadžbinu, svoju zemlju.



"Zbog toga sam izabran, a ne da me neko hvali i voli. Ako neko misli poslije ovoga da je to sve u redu, da treba da se pravimo ludi i da gledamo u nebo i da kažemo "baš lijepo što ste nam to uradili'' - onda nađite nekog drugog da to radi, izaberite drugog predsjednika koji će to da radi, jer ja neću", naglasio je Vučić.



On smatra da nema pravo da se igra sa hiljadama kvadratnih kilometara naše teritorije, niti sa životima stotina hiljada ljudi.



"Teško je očuvati nezavisnost Srbije u odlučivanju i kao što vidite ja smijem da gledam u lice i u kameru i da sve to kažem svakome, kažite još koga vidite da to smije tako u cijeloj Evropi. Možete na prste jedne ruke da nabrojite lidere koji smiju to da urade", naglasio je predsjednik Srbije.



U ovom trenutku, prema njegovim riječima, teško je pričati o poglavlju 12 ili 14 ili vladavini prava, kada je upravo EU pravo bacila pod noge.



"O kom poglavlju ili vladavini prava da pričam - danas kada je pokazano da je pravo stavljeno pod noge", rekao je Vučić.



Kad se sa tim suočite i budete žrtva takve politike, koja nije zasnovana na principima, postavlja se pitanje šta da radite, rekao je Vucicć i zaključio:



"Da kukamo ne možemo - da plačemo ne vrijedi. Ostaje nam da obavimo svoj posao i da upoznamo cijeli svijet sa tim šta se dogodilo Srbiji da se nikada više nikome ne bi dogodilo i da se borimo za svoju zemlju i svoj narod".





(NN)