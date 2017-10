Ministar odbrane Srbije, Aleksandar Vulin, izrazio je danas nadu da će hrvatska politika imati snage da prevaziđe komplekse i napusti uvrede kako bi Beograd i Zagreb mogli zajedno da rade na rješavanju problema Srba povratnika, neisplaćenih srpskih penzija, povratku imovine i pitanjima nestalih.

Aleksandar Vulin / 24sata.info

Vulin je u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima naveo da, osim ličnih uvreda, nije čuo da je neko od hrvatskih funkcionera argumentima osporio istinitost onoga što on govori.



"Kakvi su Srbi u Dalmaciji postali agresori kada imaju manastir Krku staru 700 godina? Ako su Srbi proterani u `Oluji` agresori zašto najveći deo njih ima hrvatsko državljansto", zapitao je Vulin.



Reagujući na izjave potpredsjednika hrvatskog Sabora Milijana Brkića i ministra odbrane Damira Krstičevića, Vulin je ukazao da uvrede ne mogu da zamijene argumente. Ističući da psovke u Saboru neće učiniti ništa dobro ni Hrvatima ni Srbima, Vulin je ocijenio kako izgleda da bi Brkić volio da Srbi ne govore istinu, a da su u Hrvatskoj tihi i neprimjetni.



Potpredsjednik Sabora Milijan Brkić izjavio je sinoć da je Vulin "u srcu Hrvatske, na već viđeni način" pokušao da provuče "velikosrpsku tezu o građanskom ratu" i abolira provokacije srpskih vlasti koje su postavile spomenik u Beogradu Milanu Tepiću, bivšem oficiru ЈNA koji je stradao u Bjelovaru.



Ministar obrane Hrvatske Damir Krstičević izjavio je da za Hrvatsku postoji samo jedna istina, a to je da u toj zemlji nije bilo građanskog rata, već je to, kako tvrdi, bila "ogromna, brutalna, velikosrpska agresija".





(NN)