Privremeni upravnik "Agrokora" Ante Ramljak, koga je postavila hrvatska vlada, kaže da je "ekser u kovčeg" Agrokora "zakucan" akvizicijom Merkatora.

Ante Ramljak / 24sata.info

On je poručio da je u investicije loše ići samo sa svojim kapitalom, a još gore isključivo putem kreditnog zaduživanja, prenosi "Јutarnji list".



"Nije dobro ići u investiciju samo sa svojim kapitalom, jer je tada trošak kapitala ogroman. S druge strane, još je gore ići u investicije samo isključivo s dugom odnosno kreditima, a to je nažalost bio slučaj u Agrokoru i to je moralo doći svom kraju. Smatram da je 'ekser u kovčeg' zakucan sa akvizicijom Merkatora", odgovorio je Ramljak na pitanje kada je bivši vlasnik "Agrokora" Ivica Todorić napravio ključnu grešku.



Prema njegovim riječima, kada je 10. aprila uvedena privremena uprava, fokus je bio isključivo na osiguranju finansiranja grupe kako bi se mogao isplatiti dio dobavljača i plate zaposlenima.



"Da tada nismo uspjeli, danas ne bismo raspravljali o planovima za budućnost već o recesiji, stečaju, i to ne samo 'Agrokora' već i svih velikih dobavljača, a i puno banaka bi bilo u problemu", naglasio je Ramljak



Om navodi da 20 temeljnih kompanija danas posluje izuzetno dobro, prenosi Tanjug.



Ramljak je priznao i da u jednom svom intervjuu nije rekao istinu, nakon što ga je Todorić, u svojoj najnovijoj objavi na blogu, optužio da je lagao kada je rekao da je Knighthead Capital fond izlistan na berzi.



Ramljak je izjavio da ta kompanija zaista nije izlistana na berzi, a da će napraviti ispravku pogrešnog navoda i reći kako "kompanija trguje na berzi“.



"Ta kompanija trguje na berzi, ali suština je bila da smo morali objaviti njihovo učešće, da su uplatili prvih 100 miliona eura, jer trguju na berzi. To je suština priče, ali ako je to sad kvalifikacija moje dramatične nesposobnosti, onda sam ja dramatično nesposoban", rekao je Ramljak.



(24sata.info)