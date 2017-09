Ne postoji nikakav tekst finalnog sporazuma između Beograda i Prištine, nema stolice za Kosovo u UN, niti ima bilo čega bez odluke Srbije, rekao je večeras predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Vučić je u intervjuu RTS- u istakao da će kompromisno rješenje za Kosovo i Metohiju biti jako teško postići, ali da je on spreman da za to plati političku cijenu, kako "naša djeca ne bi morala da se bave tim pitanjem".



Činjenica da bez Srbije nije moguća nikakva odluka, Vučić je istakao da upravo to podiuže našu odgovornost:



"U tome i jeste naša odgovornost", istakao je predsjednik Srbije u intervjuu za RTS i objasnio da je "naša odgovornost da brinemo o bezbjednosti Srba na Kosovu i Metohiji, o njihovim životima, o našoj teritoriji i o našoj budućnosti".



Kad se sve to ima u vidu jasno je, rekao je, da nema idealnih rješenja, a kakvo god da bude predloženo jasno je da će biti nepopularno.



On je odbacio navode da je pronalaženje rješenja za Kosovo i Metohiju neminovno, primijetivši da je u SAD neminovno samo platiti porez i umrijeti, a da u Srbiji čak ni plaćanje poreza, na žalost, nije neminovno.



Vučić ističe da su, šta više, male šanse da se pronađe kompromisno rješenje, i dodao:



"Ali, spreman sam da politički stradam u borbi za to, a u želji da naša djeca u budućnosti mogu da se bave nečim drugim.





