Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin ocijenio je da je presuda Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao Kapetan Dragan, žalosni dokaz da će hrvatskim pravosuđem još dugo vladati osveta, a ne pravda.

Arhiv / 24sata.info

Vulin je naglasio da je Vasiljkoviću izrečena politička presuda bez utemeljenja i dokaza i poručio da donošenje takve presude u Splitu, gdje žrtve zvjerskog mučenja u logoru Lora još čekaju pravdu, predstavlja ruganje istini.



"Koliko god da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ulaže napore da se prošlost ostavi iza nas, toliko se politika u Hrvatskoj trudi da pomirenje oteža - od zakona koji se donosi da bi se proterani Srbi proglasili agresorima, do presude Draganu Vasiljkoviću, u kojima osim politike nema dokaza", naveo je Vulin u pisanoj izjavi.



On je istakao da je osveta zamijenila pravo.



Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, danas je u splitskom Županijskom sudu nepravosnažno osuđen na 15 godina zatvora za navodni zločin nad ratnim zarobljenicima i civilima od sredine 1991. do početka 1993. godine.



On je proglašen krivim po dvije tačke optužnice - zlostavljanje zatvorenika na Kninskoj tvrđavi i napad na policijsku stanicu u Glini.



Od prvog dana suđenja, 20. septembra prošle godine, pa sve do završnih riječi krajem prošle sedmice, Vasiljković je negirao izvršenje djela koja mu se stavljaju na teret.



Kapetan Dragan, koji ima srpsko i australijsko državljanstvo, uhapšen je prije 11 godina u Australiji. U julu 2015. godine izručen je Hrvatskoj.

(SRNA)