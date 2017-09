Zbog ratnog zločina nad hrvatskim vojnicima i civilima Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, u utorak je na splitskom Županijskom sudu, nakon godinu dana suđenja, nepravomoćno osuđen na 15 godina zatvora.

Kapetan Dragan / 24sata.info

Vasiljković je optužen da je kao zapovjednik Jedinice za posebne namjene u sastavu paravojnih srpskih postrojbi, odnosno zapovjednik Nastavnog centra za obuku pripadnika specijalnih postrojbi Alfa, postupao protivno odredbama Ženevske konvencije. Na teret mu se stavljalo i da je tijekom lipnja i srpnja 1991. u zatvoru na kninskoj tvrđavi te tijekom veljače 1993. u Bruškoj kod Benkovca mučio, zlostavljao i usmrćivao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije.



Uz to je optužen i da je tijekom srpnja 1991. u Glini, u dogovoru sa zapovjednikom tenkovske jedinice JNA, izradio plan napada na tamošnju policijsku postaju te prigradsko naselje Jukinac, sela Gornji i Donji Viduševac, a potom i njihovo zauzimanje. Tijekom napada su oštećeni i uništeni civilni objekti, stanovništvo natjerano na bijeg, opljačkana je imovina, a ubijeni su i ranjeni civili od kojih i jedan strani novinar.



Vasiljković je od prvog dana suđenja, 20. rujna prošle godine pa sve do završnih riječi krajem prošlog tjedna, negirao počinjenje kaznenih djela koja mu se stavljaju na teret. Tvrdio je da su svjedoci lažno iskazivali i da je samo branio svoju domovinu Jugoslaviju koju je volio.



Opovrgavao je da se skrivao po Australiji i tijekom obraćanja sudu izjavio da je ponosan na svoj ratni put i na Kninđe od kojih "nitko nije optužen za nikakav zločin". Kako je sam rekao svoje je ime i prezime u Australiji promjenio samo zato što ga je bilo teško izgovarati. Javnost je u sudnici nasmijao izjavom da Hrvati u Australiji uz fotografiju Ante Gotovine drže i njegov portret.



Tijekom dokaznog postupka saslušano je šezdesetak svjedoka, polovica njih iz Srbije i to putem videolinka, a njegov predmet broji nevjerojatnih 40 tisuća stranica.



Kapetan Dragan, koji ima srpsko i australsko državljanstvo, uhićen je prije jedanaest godina u Australiji gdje je živio pod lažnim imenom i bio trener golfa. U srpnju 2015. izručen je Hrvatskoj.



(FENA)