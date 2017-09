Istarski antifašisti izviždali su u Pazinu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, a okidač je bio njen govor u kojem je spomenula zasluge Crkve.

Kolinda Grabar-Kitarović / 24sata.info

Govoreći na svečanoj sjednici županijske skupštine, povodom obeiljžavanja Dana Istarske županije i 70. godišnjice Pariske mirovne konferencije, Kitarović je, između ostalog, rekla da se Istri razvio prvi antifašistički pokret, te da je svaki istarski domoljub bio antifašist, nezavisno od ideološke pripadnosti.



"Poseban doprinos toj narodnoj borbi za slobodu dalo je katoličko sveštenstvo. ... Taj doprinos nije nažalost nakon rata bio cijenjen. Naprotiv, Crkva je iz ideoloških razloga bila izložena različitim progonima, pa i ubistvima sveštenika i vjernika. I to treba reći kao jednu od istina..", rekla je Kitarović čije riječi su dočekane sa nezadovoljstvom brojnih okupljenih antifasista.



Na njenom izlasku iz dvorane oni su uzvikivali “Tito, Tito“, a potom su počeli i da pjevaju partizanske pjesme.



Kitarović je zaslužila i aplauze kada je počela da kritikuje aktuelnu vladu. "Žao mi je što to moram da kažem, ali sve hrvatske vlade do sada samo su formalno isticale decentralizaciju kao politički cilj. Nismo se međutim u tome gotovo ni pomaknuli. S druge strane, županije su uprkos tome pokazale inicijativu...", rekla je Kitarović.



S druge strane govor bivšega predsjednika Stjepana Mesića prekidan je aplauzima svaki put kada bi spomeuo Tita.





