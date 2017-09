Šef srpske diplomatije Ivica Dačić otkriva da američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nije prišao nenajavljeno u New Yorku.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić u izjavi za Alo pojašnjava okolnosti koje su dovele do razgovora sa Trumpom, koji je podigao dosta prašine u javnosti.



"Nisam ja njemu prišao nenajavljeno, zar neko zaista misli da je to moguće? On je mene pozvao. Hoću da kažem da je sjajna vijest da je predsjednik SAD s oduševljenjem prihvatio poziv da dođe u Beograd. To će mnogo značiti za naše odnose i da Srbi konačno počnu da gledaju SAD drugim očima", rekao je Dačić.



Otkrio je i šta je rekao Trumpu kada mu je prišao u UN-u.



"Rekao sam mu da ga Srbi vole i da će ga sa oduševljenjem dočekati. Sjetite se samo euforije u Srbiji kada je pobijedio. On je moj stari prijatelj, a u New Yorku mi je napisao novi kontakt za dalju komunikaciju. Optimista sam kada je u pitanju budući odnos sa Amerikom", rekao je Dačić.







(24sata.info)