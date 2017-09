Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izjavio je danas da se u Zagrebu neće dogoditi da se postavi ploča ili spomenik s natpisom "Za dom spremni".

On je to rekao emisiji "Nedeljom u dva" na HRT-u, odgovarajući na pitanje šta će biti ako se u Zagrebu kao i u Jasenovcu, a sada i u Novskoj pojavi zahtjev za spomen-pločom nekom HOS-ovcu na kojoj bi pisalo "Za dom spremni", prenosi Hina.



"Mi imamo spomenik u Kustošiji, gdje ispraćamo bicikliste. Svake godine, već 18. godinu ispraćam ih u Vukovar. Tamo nema ''Za dom spremni''", rekao je Bandić.



Upitan je li moguće da se nešto takvo pojavi, Bandić je rekao da gradonačelnik predlaže Povjerenstvu u Gradskoj skupštini za tu vrst natpisa, ploča i spomenika, a on uvijek vodi računa o tome da se to u Zagrebu neće dogoditi", rekao je Bandić.





