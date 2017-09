Premijer Hrvatske Andrej Plenković i potpredsjednica Vlade Martina Dalić su, komentirajući u subotu optužbe Ivice Todorića na račun Vlade, odbacili da je takozvani lex Agrokor Todorić potpisao pod prisilom i naglasili da je taj zakona donesen u skladu s hrvatskim Ustavom.

Andrej Plenković / 24sata.info

"Vi znate i sami da su odredbe Zakona (o postupku izvanredne uprave za tvrtke od posebnog značaja) bile takve da su se mogle aktivirati tek ukoliko kompanija želi da se on aktivira. Nikakvog pritiska, to vam garantiram, naročito ne od strane Vlade nije bilo", izjavio je Plenković na otvaranju Europskog tjedana sporta u Zagrebu.



Na upit o tvrdnji Ivice Todorića kako mu je nezakonito oduzeta kompanija, Plenković kaže da je proteklih mjeseci Vlada bila prozivana da štiti jednog čovjeka i kako se sada čini da te optužbe nisu bile točne.



"Ja sam zadnjih prije, evo, otprilike pet i pol mjeseci zajedno sa svim ostalim članovima Vlade, koliko se ja sjećam, od brojnih političkih aktera i komentatora bio optuživan da štitimo jednog čovjeka, da želimo prebaciti na porezne obveznike dug jedne privatne kompanije i sad izgleda da sve te optužbe čini mi se nisu točne", kazao je.



Ponovio je da je politika Vlade i jedini i glavni interes bio zaštititi interes hrvatskog gospodarstva i hrvatskog financijskog sustava. "U tome smo uspjeli zahvaljujući zakonu kojeg smo donijeli, zahvaljujući mjerama koje su poduzete, svježoj likvidnosti, ne samo da su održana radna mjesta, zaposlenost, održana je opskrba Hrvatske u najuspješnijoj turističkoj sezoni. Dakle, onaj temeljni cilj kojeg smo imali, mi smo ga ostvarili, nije bilo domino efekta", rekao je Plenković. Naglasio je i da njegova Vlada poštuje pravnu državu.



Plenković: Nismo mi došli do Agrokora, nego Agrokor do nas



Plenković također tvrdi da je lex Agrokor donesen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i kaže da ne strahuje od mogućih tužbi.



"Očitovanje Vlade je sasvim jasno. Prema tome, za nas je sasvim jasno da je taj zakon donesen u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske", kazao je.



"Moj interes je stabilnost Hrvatske ekonomije, gospodarstva, dobrobit svih građana. Ono što smo napravili u datom trenutku je bilo, po mom sudu, jedino ispravno i jedino moguće. Dakle, vodite računa da nismo mi došli do Agrokora, nego Agrokor do nas", ustvrdio je.



O saborskom istražnom povjerenstvu za Agroror, kaže Plenković , odlučit će Sabor. "Mi smo apsolutno otvoreni da se sve istraži. Ono što mi ne želimo je da bilo kakav rad istražnog povjerenstva utječe na onaj temeljni rad pravosudnih tijela".



Zašto se baš sada oglasio Todorić, Plenković ne zna. "Ne mogu ja znati što drugi ljudi misle, to je tema koju morate pitati gospodina Todorića".



Dalić: Todorić je odvojen od stvarnosti



Potpredsjednica hrvatske Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić također odbacuje da je Ivica Todorić potpisao lex Agrokor pod pritiskom te ocijenjuje njegov iskaz dokazom njegove odvojenosti od stvarnosti.



"Ja mislim da izjave koje kruže ovih dana po medijima u stvari predstavljaju iskaze odvojenosti jednog čovjeka od stvarnosti. Što se tiče trenutka i dana kada su Todorić i Uprava Agrokora potpisali zahtjev za pokretanje izvanredne uprave, nije bilo nikakvih pritisaka, barem ne od strane moje ili od strane Vlade, koliko je meni poznato", izjavila je Dalić istaknuvši pritom da je taj zahtjev potpisala cijela Uprava Agrokora koja je bila sastavljena od više članova, a ne samo Todorić.



Podsjetila je da je Todorić još uvijek upisan kao vlasnik društva Agrokor u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD).



"On je i dalje upisan kao vlasnik i stoga kao vlasnik može u svakome trenutku doći sa sredstvima i ponuditi vjerovnicima da im isplati 40,2 milijarde kuna duga, kolika danas zanamo da je ta brojka", kazala je i ponovila da će konačnu brojku pokazati skoro revizorsko izvješće.



Na novinarski upit zašto se ona spominje u priopćenju, Dalić je kazala da se to mora pitati Todorića.



I Dalić smatra da lex Agrokor nije protustavan. "Lex Agrokor sukladno ustavnim odredbama predstavlja ograničavanje poduzetničke slobode u situacijama koje su propisane zakonom. A Ustav u situacijama koje predstavljaju rizik za sigurnost i stabilnost gospodarstva to dopušta", kazala je.



Pritom je podsjetila da je mogućnost bankrota Agrokora do koje je doveo Todorić prijetila da više od 30.000 osoba u Agrokoru ostane bez posla, da više od 148.000 radnih mjesta dobavljača Konzuma bude ugroženo i da budu ugroženi brojni hrvatski sektori.



Na novinarski upit zašto je Todorić nakon pola godine promijenio strategiju prema Vladi, Dalić je odgovorila da ne zna. "Meni to nije poznato. Kao što sam rekla, sve ovo što vidim po medijima meni izgleda kao govorenje čovjeka koji je u potpunosti odvojen od stvarnosti i koji u potpunosti ne povezuje kakva je gospodarska stvarnost, a kakva je stvarnost koja postoji u njegovoj glavi", kazala je.



Dalić: O povjerenju prema Agrokoru pitajte dobavljače



Hoće li pismo Todorića naštetiti povjerenju prema Agrokoru, Dalić smatra da to treba pitati dobavljače. "Obratite se dobavljačima i pitajte ih koja je praksa bolja, ova kada danas izvanredna uprava redovito plaća sve isporuke sukladno ugovorima i ugovorenim rokovima ili ona koja je postojala za vrijeme gospodina Todorića kada smo vidjeli da su mnogobrojni računi ostajali neplaćeni mjesecima, a i zbog čega toliko raspravljamo u proteklim mjesecima o starome dugu", izjavila je Dalić.



Istaknula je da je financiranje u iznosu od 100 milijuna eura koje je izvanredna uprava dogovorila u šestom mjesecu bilo namijenjeno upravo za isplatu staroga duga dobavljačima, malim do 5,2 milijuna kuna u potpunosti, a ostalima razmjerno, te da je na samome početku prilikom otvaranja izvanredne uprave 50 milijuna eura bilo namijenjeno za isplatu staroga duga.



"Prema tome, jedan od načina za provjeriti povjerenje, je upitati dobavljače što misle koji oblik i koji način poslovanja je bolji", zaključila je.





(FENA)