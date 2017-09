Regionalna suradnja jedan je od osnovnih prioriteta vlade Srbije, a regionalno povezivanje jedan je od načina da se zajedno, kao regija, brže i lakše približimo EU, izjavila je u četvrtak predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

Arhiv / 24sata.info

"U okviru regionalne suradnje, posebna bliskost je naravno s Republikom Srpskom i drago mi je što imamo prilike da se često viđamo", rekla je Brnabić, nakon Foruma lidera Republike Srpske i Srbije "Uspostavljanje zajedničkog okvira za poslovanje u regiji", održanog u okviru "Dana Srpske u Srbiji".



Brnabić je kazala kako je infrastrukturno i ekonomsko povezivanje Srbiji posebno važno te naglasila kako se planiraju mnogi projekti, ali i da se izdvaja jedan koji je simboličan - most Ljubovija- Bratunac.



Od prisutnih gospodarstvenika na forumu Brnabić očekuje konkretne prijedloge o tome što bi se moglo zajedno uraditi s Republikom Srpskom, ali i više riječi o zajedničkom radu na implementaciji akcijskog plana za regionalno ekonomsko povezivanje.



Po njezinim riječima, važna stvar koju NALED radi nekoliko godina i koja je primjer kako se može regionalno povezivati jeste certifikacija općina s povoljnim poslovnim okruženjem u regiji jugoistočne Europe, a gdje sudjeluju Srbija, BiH, Hrvatska, Makedonija i Crna Gora, a pregovara se i s Albanijom.



"U tom programu sudjeluje više od 80 lokalnih samouprava iz svih tih zemalja i te samouprave rade s gospodarstvom kako bi definirale standarde poslovanja", rekla je Brnabić, prenosi Tanjug.



Brnabić je podsjetila kako je zajednička sjednica vlada Srbije i Republike Srpske 10. studenoga u Beogradu te je zamolila prisutne na skupu, da do tog datuma pripreme konkretne prijedloge koje bi dvije vlade mogle razmatrati i usvojiti.



Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da ima puno posla, da se mnogo toga može raditi zajedno, poput čitavog niza infrastrukturnih projekata.



"Oni su vrlo važni, jer bez takve infrastrukture, nema razmišljanja ni o biznisu, ni o turizmu, niti o bilo čemu", smatra Cvijanović koja je naglasila kako se moraju razvijati i mehanizmi borbe protiv sive ekonomije i to ne samo kada je u pitanju privatni sektor.



"Zajednički moramo definirati prioritete. Ovaj put smo, kao i uvijek, rekli da trebamo izići sa zajedničkim rješenjima koja se odnose na usklađivanje regulatornog okvira. Koliko god da radite na tome, nikada nije dovoljno, a to usklađivanje je neophodno. To je fokus interesovanja i prioritetno mjesto - svako moguće usklađivanje između Republike Srpske i Srbije", rekla je Cvijanović.



Po njezinim riječima, mora se razumjeti da je važno da se takva vrsta usklađivanja događa i na regionalnom planu, te da se moraju preuzimati dobre stvari od drugih.



"Smatram da je obveza administracija i Srbije i Srpske da prepoznaju dobre ideje koje dolaze iz nevladinog sektora, iz poslovne zajednice, da takve stvari implementiraju i počnu ih provoditi, jer samim tim će se promjeniti određeni propisi i prepoznati današnja potreba gospodarstva", rekla je Cvijanović.



"Dani Republike Srpske u Srbiji" traju od 15. do 22. rujna.

(FENA)