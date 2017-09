Američki predsjednik Donald Trump prihvatio je poziv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da posjeti Srbiju, potvrdio je srbijanskim medijima u New Yorku srbijanski šef države.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"To je bio veoma srdačan i ugodan susret. Rekao sam predsjedniku Trumpu da će mu u Srbiji sigurno biti priređen srdačniji doček nego bilo gdje u Europi i da u našoj zemlji cijene njegov rad", izjavio je Vučić za Večernje novosti, nakon što su beogradski mediji ranije danas prenosili neformalna izvješća o tome da bi prvi čovjek SAD-a mogao posjetiti Beograd.



Vučić je novinarima rekao da je detaljno pojasnio Trumpu zbog čega je važno da dođe u Srbiju, pa je tako američkom predsjedniku govorio "o odnosu svih građana u Srbiji prema njemu i američkoj politici, te kako će ga dočekati ljudi u Srbiji i zašto je to važno".



Srbijanski šef države novinarima je u New Yorku prepričao susret i dio razgovora s Donaldom Trumpom.



"Ja sam se četiri puta rukovao s njim, ne jedanput ili eventualno dvaput. U trenutku kad je on potvrdio da prihvaća posjet Srbiji rekao je: "Da, dogovoreno je, i tada mi je zadnji put pružio ruku", rekao je Vučić, uvjeren da je i podrijetlo Trumpove supruge Melanije jedan od razloga za nešto dulji razgovor od uobičajenog za te prilike.



"Imao sam malo više vremena od ostalih da provedem u njegovom društvu, zahvaljujući priči koju smo započeli, valjda i zato što sam iz iste regije kao i njegova supruga", ocijenio je Vučić, objasnivši da je s prvom damom SAD-a razgovarao "na mješavini sprskog i slovenskog jezika".



Trump i Vučić su, po riječimka srbijanskog predsjednika "vrlo malo govorili o politici", ali je američki šef države Vučiću rekao kako sliči nekom košarkašu, što je predsjednik Srbije pred kamerama ovakom objasnio: "Rekao je predsjednik Trump da mu ličim na nekog košarkaša. Ne znam na koga - svi u NBA su snažniji od mene".



Vučić u New Yorku sudjeluje na zasjedanju Opće skupštine UN-a, a imao je i niz bilateralnih susreta sa svjetskim dužnosnicima, među kojima su beogradski mediji istaknuli razgovor s predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom.





(FENA)