Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da se svijet danas nalazi u opasnoj i komplikovanoj situaciji, da se u sjedištu UN-a moglo čuti i "mnogo teških riječi" u tom kontekstu, te da je nama, kao maloj zemlji, bolje da ostanemo "izvan svakog radara".

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Aleksandar Vučić je sa novinarima u sjedištu UN razgovarao poslije obraćanja američkog predsjednika Donalda Trampa, koji se fokusirao na zemlje koje smatra najvećim bezbjednosnim izazovom po svjetsku zajednicu, a posebno na Sjevernu Koreju, a koje je, po procjeni srpskog predsjednika, naišlo na veoma podijeljen prijem i reagovanja.



Na pitanje Tanjuga kako ocijenjuje aktuelnu situaciju u svijetu, na tragu ocjena da će ta pitanja biti dominantna i u debati nasednici Generalne skupštine, Vučić je primjetio da mu se čini da postoje određene paralele sa situacijom pred Prvi svjetski rat i nekim drugim istorijskim periodima i prilikama.



"Mislim da je svijet danas u veoma opasnoj situaciji. Mnogo se teških riječi danas moglo čuti. Ostaje da se vidi šta će na to reći predstavnici Irana, Venecuele, Sjeverne Koreje, ali i Kine i drugih zemalja", rekao je predsjednik Srbije u izjavi srpskim novinarima.



Vučić je istakao da je situacija u svijetu vrlo komplikovana, a da je za nas, kao brojčano i teritorijalno malu zemlju, bolje da budemo tihi i "van svakog radara", te da čuvamo svoju zemlju i budućnost naše djece.



Naše je, istakao je šef srpske države, da uradimo sve da nikada ne budemo na spisku zemlja koje je danas "u pakao slao američki predsjednik", da vodimo pametnu politiku, da svoju zemlju i narod sačuvamo i, ako je potrebno, a jeste, bolje je da i on kao predsjednik ne pokazuje ni svoj, ni naš ponos na svakom mjestu, da bi našu zemlju sačuvali, štiteći, pritom, interese Srbije i naših građana.



Pažljivo je, kaže, slušao govor američkog predsjednika, a porazgovarao je o njemu i sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom, sa kojim je imao bilateralni susret u sjedištu UN, kao i sa predstavnicima Sejšela, koji u zdanju svjetske organizacije sjede pored nas, a veoma su nam važni, ne samo zbog odnosa u Unesku.



"Predsjednik sam male zemlje i ne mogu da govorim sve što o tome mislim, ali mogu da kažem da ćemo svaku riječ predsjednika Trampa analizirati. Vidjela se duboka, duboka podijeljenost oko njegovog govora u sali Generalne skupštine UN", rekao je Vučić, koji je ranije danas u Njujorku imao niz bilateralnih sastanaka.



"Sve drugo što bih komentarisao nisam siguran da bi bilo u našem interesu", istakao je.



Vučić je kazao da je čuo danas nekoliko dobrih poruka, ali i nekoliko za njega iznenađujućih i teških.



"Analiziraćemo ozbiljno, danima i nedjeljama ćemo raditi na Trampovom govoru, kao i na govorima nekih drugih, da bismo mogli da pronađemo prave zaključke za vođenje srpske politike u narednom periodu", rekao je predsjednik Srbije.



Prema njegovim riječima, tih 45 minuta govora ćemo analizirati narednih 45 dana da bismo izvukli pouke kako da se ponašamo u budućnosti i šta je to što je najbolje za Srbiju.



"Idealna prilika za bilateralne razgovore"



Predsjednik Vučić imao je danas niz bilateralnih razgovora u sjedištu UN, tokom kojih je sa sagovornicima razmatrao situaciju u svijetu i regionu, ali i pozvao na pospješivanje ekonomske saradnje.



Vučić je, u izjavi novinarima, rekao da je učešće na sjednici Generalne skupštine UN idealna prilika za bilateralne razgovore i da svjetska organizacija postaje ponovo važna, jer više ne postoji unipolaran svijet.



Jedan od najvažnijih bilateralnih susreta bio je, svakako, razgovor sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom.



Vučić je s tim u vezi istakao da je u prvih sedam mjeseci trgovinska razmjena Srbije i Rusije dostigla nivo od 1.470 milijardi eura, kao i da je zabilježen najveći izvoz iz Srbije do sada u visini od 567 miliona eura, kao i da je taj rast ostvaren zahvaljujući uvećanom izvozu u visini od 25,08 odsto.



Rekao je da Srbija izvozi trešnje, jabuke, breskve, ali ne samo sirovo voće i povrće, već tu ima i fabričkih proizvoda i prerađevina.



Sastanak sa Lavrovom, kako je dodao, bio je najduži i ticao se bilateralnih i svjetskih pitanja.



"Uspjeli smo da mnogo stvari razmotrimo, sve u sjenci onoga što je govorio na sjednici Generalne skupštine UN američki predsjednik Donald Tramp. Razgovarali smo o političkim temama. Rekao sam da Srbija čvrsto drži do svoje vojne neutralnosti, da nećemo biti članica ni NATO-a, ali ni bilo kog drugog vojnog bloka, da ćemo štititi svoju vojnu neutralnost", poručio je Vučić.



Na marginama otvaranja 72. Generalne skupštine, Vučić je imao bilateralne razgovore sa norveškom premijerkom Ernom Suldberg, koju je pozvao da dođe u Beograd, i kako kaže, očekuje da će uskoro uslijediti ta posjeta.



Takođe se sastao i sa rumunskim kolegom Klausom Johanisom, te najavio da će uskoro posjetiti Rumuniju.



Isto tako, sastao se i sa premijerom Švedske Stefanom Levenom, kojem je zahvalio na investicijama iz te zemlje i zamolio da u Srbiju i dalje dolaze švedske kompanije.



"Pohvalio sam se da smo otvorili 'Ikeu', koja uspješno radi u Srbiji, kao i da želimo još više investicija", rekao je Vučić.



Pored toga sastao se i sa ministrom sploljnih poslova Austrije Sebastijanom Kurcom i imao i susrete i razgovore sa premijerom Slovenije i Hrvatske, Mirom Cerarom i Andrejem Plenkovićem, a pozdravio je i makedonskog premijera Zorana Zaeva, te se u dužem razgovoru zadržao sa predsjedavajućim Predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem i zatim i predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem.



"Razgovarali smo o našim stvarima u regionu. Zadržao sam se dugo sa Plenkovićem sa kojim sam razgovarao o bilateralnim odnosima, kako da ih popravimo, kako da raste i ekonomska saradnja", rekao je Vučić.



Sa predsjednikom Crne Gore on je, kaže, razmotrio zajedničke infrastrukturne projekte, prije svega povezivanje auto-putem, odnosno auto-put Čačak–Požega, u dužini od 31 kilometar i Požega–Boljare dug 107 kilometara.



"Razgovarali smo kako teku radovi", dodao je Vučić.



Istakao je da je sa svojim sagovornicima iz regiona razmijenio mišljenje o stanju u Bosni i Hercegovini, dodajući da je veoma bitno da se o tome razgovara ozbiljno i odgovorno.



Takođe se u sjedištu UN sastao i sa predsjedavajućim 72. Generalne skupštine UN Miroslavom Lajčakom i drugim predstavnicima svjetske organizacije.







