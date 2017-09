Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovio je u utorak u New Yorku kako Hrvatska želi bilateralno rješavati granični prijepor sa Slovenijom te da u tom smjeru treba ići korak po korak i da nema pritisaka Europske unije da Hrvatska prihvati arbitražnu presudu koju ne priznaje.

Andrej Plenković / 24sata.info

Premijer Plenković, koji su New Yorku sudjeluje na zasjedanju Opće skupštine UN-a, najavio je novinarima da će se susresti sa svojim slovenskim kolegom Mirom Cerarom kako bi i sami radili na pripremi Cerarovog posjeta Zagrebu do kojega bi trebalo doći idućeg tjedna.



Upitan kako komentira to što Cerar od Europske unije očekuje da uvjeri Hrvatsku da prihvati odluku arbitražnog suda koju Hrvatska ne priznaje i što će poduzeti kad krenu ta EU uvjeravanja, Plenković je rekao da takvih uvjeravanja nema.



"Postoje vrlo jasne pozicije Hrvatske i Slovenije. Ja sam puno puta rekao pitanje granica je pitanje koje se rješava bilateralno, na temelju međunarodnog prava. Hrvatska je išla u arbitražu u dobroj vjeri, kompromitirana je zbog slovenske strane, odluka Hrvatskog sabora je jasna", rekao je Plenković i dodao da je i na temelju konzultacija s parlamentarnim strankama sasvim jasno da svi politički akteri u Hrvatskoj žele rješavanje pitanja granice i na kopnu i na moru i da to žele bilateralnim dogovorom.



"Nastojat ćemo korak po korak ići u tom smjeru, neovisno o bilo čijem drugom stavu, a vodite računa da je to pitanje primarno za Hrvatsku i Sloveniju kao dvije zrele, odgovorne i prijateljske zemlje", rekao je Plenković i zaključio kako ne vidi razlog zašto bi tu trebao biti bilo kakav kontekst nečijeg uvjeravanja, naprotiv.





