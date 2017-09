Hrvatska je odavno "problematično dijete" Evropske unije i predstavlja negativnu reklamu za dalje proširenje, piše švajcarska štampa u osvrtima na revitalizaciju ustaštva i slične događaje u najmlađoj članici Unije, prenosi Deutsche Welle (DW).

Foto: DW

„Hrvatska vodi rasprave o svojoj istoriji“, naslov je članka u kojem se Neue Zuger Zeitung osvrće na promjenu imena jednog od najljepših zagrebačkih trgova.



Podsjeća da je na otvaranje „gradskog pozorišta“ 1895. došao lično Franc Jozef I, a da je trg na kojem se ono nalazi „od 1946. bio posvećen maršalu Titu“.



„Nakon emotivne rasprave gradska skupština je početkom septembra odlučila da prekrsti trg. On se sad zove ''Trg Republike Hrvatske''. Zlatko Hasanbegović, bivši ministar kulture, koji je devedesetih godina okolo hodao s fašističkom kapom, hvalio je tu odluku riječima da su žrtve ''komunističkog, titoističkog terora'' konačno doživjele zadovoljštinu“, piše ciriški dnevnik.



List piše da je ljevica protestovala naglašavajući Titove zasluge za oslobođenje Hrvatske od fašizma.



„Otkako se Hrvatska izdvojila iz Jugoslavije ona vodi rasprave o svojoj istoriji. Desnica radi na 'antitotalitarnom konsenzusu', koji izjednačava Titovu višenacionalnu diktaturu s fašističkim ustaškim režimom.



Ali, to je istorijski pogrešno, navodi list i dodaje da je Titov režim imao vrlo represivne strane, ali je osigurao milionima ljudi skromno blagostanje i količinu slobode kakvu nije poznavala ni jedna druga socijalistička država.



Berner zeitung se takođe bavi Hrvatskom naglašavajući da je njeno ponašanje „antireklama za proširenje EU“.



Tomas Rozer, dopisnik lista iz Beograda, prenosi da je i smrt uglednog publiciste Slavka Goldštajna izazvala poplavu uvreda na njegov račun „u svijetovima interneta“, gdje je nazivan „lažovom“, „izdajnikom zemlje“, „jevrejskim rasistom“ ili „antikristom“, a citirajući Index.hr ove novine to navode kao još jedan dokaz „fašizacije hrvatskoga društva“.



Autor tvrdi da su se „horizonti te jadranske zemlje od pristupa Evropskoj uniji 2013. prije suzili nego proširili“.



Kao argumente navodi „propovjedi mržnje nacionalističkih sveštenika protiv nekadašnjih partizana i srpske manjine, paljenje njihovih novina i višemjesečne rasprave o tome da li je prihvatljiva spomen ploča s fašističkim ustaškim pozdravom ''Za dom spremni''“.



Tomas Rozer tvrdi da i predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović stvar relativizuje izjavom da je to „stari hrvatski pozdrav“ koji je „nažalost kompromitovan“, a za premijera Andreja Plenkovića autor tvrdi da je izgubio kontrolu nad „nacionalističkim krilom svoga konzervativnog HDZ-a“.



Autor dalje podsjeća na ulogu Ive Sanadera u približavanju Hrvatske NATO i Evropskoj uniji „dok nije zbog bezbrojnih korupcionaških skandala završio iza rešetaka“, zatim na ulazak Hrvatske u EU u vrijeme premijera Zorana Milanovića i prihvatanje zakona kojim se htjelo spriječiti izručenje bivših čelnika jugoslovenske tajne službe Njemačkoj te o najnovijim sukobima Hrvatske sa susedima.



„Igra Hrvatske u gostima u Evropskoj uniji dosad nije postala uspješna priča. Naprotiv: Ta je zemlja već odavno postala problematično dijete EU. Dvaput je Brisel morao Hrvatsku da upozori zbog nedopuštenih trgovačkih sankcija protiv bivšeg ratnog protivnika Srbije", navodi list i ističe:



"Tvrdoglavi balkanski prkos određuje ophođenje Hrvatske i s drugim, ništa manje tvrdoglavim bivšim jugoslovenskim partnerima: obzir prema nacionalističkim osjećanjima u samoj zemlji otežava Zagrebu traženje kompromisa sa susjedima“.

(Tanjug)