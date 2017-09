Kratak susret ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića i američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je MSP danas u saopštenju predstavilo kao sastanak, možda će ući u anale svjetske diplomatije.

Foto: Screenshot

Razlog je, međutim, više nego bizaran. Možda je i ranije postojao slučaj da je visoki zvaničnik jedne zemlje tražio autogram od predsjednika SAD, ali današnji Dačićev potez je zabilježen na video snimku zasjedanja u sjedištu UN u New Yorku, koji je uživo išao na stranici Bijele kuće. Na tom video zapisu vidi se kako se šef diplomatije Srbije šunja do Trumpa, koji je tada sjedio između generalnog sekratara UN Antonia Guterresa i američke ambasadorke u UN i Nikki Haley.



A sad se spremite za transfer blama. Kako svjedoči snimak, Dačić je pred Trumpa tutnuo fasciklu s fotografijama. Nakon toga, sudeći po gestikulaciji, on je šefa Bijele kuće tražio da mu se potpiše na fotografije, zbog čega je Trump izvadio penkalo iz sakoa. Kad je pogledao fotografije, Trump je pokazao prstom i rekao: "To sam ja". Na sve to je Trump, u maniru svjetske zvijezde kojoj neki anonimus priđe i traži autogram, pitao Dačića kako mu je ime, kako bi "posveta" na fotografijama bila kompletna.



Riječ je, inače, o zajedničkim fotografijama Dačića i Trumpa iz novembra 2013, iz vremena kad in još nije postao predsjednik SAD. Naime, u to vrijeme Vlada Srbije je pokušavala da se govori sa Trumpovom kompanijom o investiranju u izgradnju luskuznog hotela u Beogradu, od čega, kako se ispostavilo, nije bilo ništa, prenosi Kurir.









Pogledajte današnji susret Dačića i Trumpa.



(24sata.info)