Predsjednik Kosova Hashim Thaci tvrdi da će vojska biti formirana do kraja ove godine.

Hashim Thaci / 24sata.info

Prema njegovim riječima, čitav ovaj proces će se odvijati u partnerstvu sa SAD, NATO i EU.



"Definitivno, očekuje se da se vojska formira do kraja ove godine. Imamo mogućnost ustavnih promjena i snažno podržavamo to.



Vojska će biti uspostavljena ove godine u saradnji sa NATO-om i Sjedinjenim Američkim Državama, a Kancelarija predsjednika će voditi ovaj proces u saradnji sa novim ministarstvom", rekao je on za RTK.



"Mi ćemo izgraditi modernu, multinacionalnu, profesionalnu i sigurnu perspektivu za članstvo u NATO", rekao je Thaci.





(24sata.info)