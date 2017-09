Prodaja terana iz hrvatske Istre od petka je u Sloveniji zabranjena, sudeći po izjavi predsjednika udruge proizvođača terana iz slovenskog Krasa Marjana Colje.

Ilustracija / 24sata.info

"Zaštitili smo naš teran na cijelom području Slovenije kolektivnom oznakom robne marke", rekao je Colje.



To znači da hrvatski proizvođači svoje vino pod tim nazivom kod nas neće moći prodavati jer nije napravljeno po našem zakonu o vinu", kazao je Colja, te pohvalio potpredsjednike vlade Karla Erjavca i Dejana Židana što se trude zaštititi slovenski teran u Europi i svijetu.



"Vjerujem da ćemo kolektivnom zaštitom robne marke zaštititi pravo na ekskluzivnu prodaju našeg pravog terana u Sloveniji, a idućih mjeseci i u cijeloj Europi", kazao je Colja.



Inspektori su u Sloveniji do sada u više navrata zaplijenili pošiljke istarskog terana na nekim prigodnim degustacijama istarskih hotelijera i n promotivnim sajmovima, pozivajući se na to da je slovenski teran zaštićen kao vino s posebnim geografskim podrijetlom prije nego što je Hrvatska ušla u Europsku uniju.



Dopuštenje za prodaju hrvatskog terana u Europi dala je prije nekoliko mjeseci svojim delegiranim aktom Europska komisija, ali se spor Slovenije s Hrvatskom i Europskom komisijom nastavlja, pa je u petak potvrđeno da se je Slovenija na odluku o delegiranom aktu žalila europskom sudu, od kojega očekuje da poništi odluku Komisije kao nevažeću.



Ministar poljoprivrede i potpredsjednik vlade Dejan Židan optužio je dužnosnike Komisije da su se tijekom pristupnih pregovora Hrvatske s njome dogovarali "ispod stola" i na štetu Slovenije i njenih vinara.





(FENA)