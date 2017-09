"Moramo da imamo pravne timove da pomognu u takvim situacijama. To je način zastrašivanja i poruka Srbima da mogu da ih optuže za sve i svašta, dokaz je da smo došli do toga da se pripadnici Crvenog krstva smatraju neprjateljima", kazao je Dačić gostujući u Jutarnjem programu RTS.

Ivica Dačić / 24sata.info

Kako kaže, Srbija stalno mora da podsjeća na činjenicu, na svim međunarodnim skupovima, "a to je ako kažu da su Srbi izvršili genocid, iznesite podatke".



"A ti podaci su tragični, ali po Srbe. Slično je i sa Hrvatskom, gdje je nekada živelo 500.000 Srba a sada ih je mnogo manje. U zagrebu je bilo 50.000...slično je i sa Prištinom", rekao je Dačić.



On je rekao da se pripadnici međunarodne zajednice konstantno ljute kada iznese takve podatke, ali napominje da se radi o činjenicama.



"Predsjednik Vučić je bio jasan- unutrašnji dijalog. Ali, oni misle da odmah treba da priznamo Kosovo. Samo to od nas traže", zaključio je Dačić.







(24sata.info)