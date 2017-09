Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da od oktobra kreće nova faza dijaloga oko Kosova.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

- Prije nekoliko mjeseci, pozvao sam javnost naše zemlje da počnemo da govorimo o Kosovu i Metohiji jer je to suština naše političke sadašnjojsti i budućnosti. U zavisnosti od toga imaćemo manje ili više sigurnu sadašnjost i budućnost. Zadovoljan sam što su do sada neki iznijeli podršku, ali i kritiku. Večeras sam izašao pred vas jer jer želim da vam kažem da od oktobra krećemo u novu fazu dijaloga - rekao je on u vanrednom obraćanju javnosti.



Predsjednik Srbije je naveo i da je pripremljen izvještaj o svemu što je do sada urađeno tokom protekle četiri godine kada je riječ o dijalogu oko Kosova. On je istakao da će nastavak dijaloga biti nastavljen uz poštovanje različitog mišljenja i uz učešće svih relevantnih faktora.



- Važne su nam sve politike koje se tiču Kosova i Metohije, jednog od ključnih pitanja za budućnost Srbije - rekao je Vučić i precizirao da, prema procjenama, na Kosovo sada živi između 110.000-120.000 Srba.



Govoreći o odluci Srpske liste da uđe u vladu Ramuša Haradinaja, on je istakao da nije uticao na odluku da li će oni ući u vladu.



- Kao predsjednik Srbije, kažem da podržavam njihov ulazak u Haradinajevu vladu. I to kažem čiste savjeti. Naime, postojale su tri opcije poslije izbora: prva je bila da podrže novu vladu, novih snaga Aljbina Kurtija i Samoopredjeljenja, a oni se otvoreno zalažu za Veliku Albaniju - precizirao je predsjednik.



Drugi izbor je bio, kako kaže, da ne Srbi ne podrže nikoga i ocijenio da bi to bio "nikakav izbor" kojim ništa ne bismo dobili.



- Treća opcija je bila da podrže Haradinajevu vladu, koji za Srbiju ostaje ratni zločinac. Time nisu izgubili mogućnost da očuvaju mir i svoju djecu. Zamislite da su rekli ide se na nove izbore, šta bi onda rekli kad bi Albanci počeli da ih napadaju. Da palimo džamije kao 2008. zbog neodgovorne politike - rekao je Vučić.







(24sata.info)