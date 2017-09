Autohtonoj - Hrvatskoj stranci prava (A-HSP) pridružio se pripadnik srpske nacionalne manjine i umirovljeni novinar Nikola Krklješ u spaljivanju primjerka tjednika "Novosti" ispred Srpskog narodnog vijeća (SNV-a) s porukom da to glasilo srpske manjine šteti i Srbima i Hrvatima, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AA

Predsjednik AHSP-a Dražen Keleminec, podržan sa desetak pripadnika stranke i Riječaninom Nikolom Krklješom, poručio je kako "Novosti", tjednik SNV-a, širi mržnju prema hrvatskom narodu.



Keleminec i autohtoni pravaši su prije tjedan dana po prvi put spalili primjerak tjednika "Novosti" u Gajevoj ulici ispred sjedišta SNV-a zbog naslovnica na kojima je pisalo "Lijepa naša lijepo gori" i "Žarimo i palimo".



Jučer je Državnom odvjetništvu zbog tih naslovnica Keleminec podnio kaznenu prijavu zbog nekoliko članaka zakona, među ostalim zbog poticanja rasne i etničke netrpeljivosti.



"Novosti nisu glasilo srpske manjine, to su novine feralovaca koji su uvijek bili protiv hrvatske države", poručio je Keleminec.



Keleminec je iznio niz optužbi protiv predsjednika SNV-a Milorada Pupovca, a između ostalog naveo je kako ovaj zastupnik srpske manjine u Saboru ima mjesečna primanja u iznosu od 83.000 kuna (11.200 eura).



Nikola Krklješ, umirovljeni novinar iz Rijeke koji je u karijeri surađivao za više novina, časopisa i agencija, kazao je kako "Novosti više nisu novine naše srpske manjine".



"Ovo što Novosti pišu ne ide u prilog srpskom narodu nigdje, a uvjeren sam ni hrvatskom narodu. Pitam se zašto to čine oni koji se bogate na sredstvima radničke klase", izjavio je Krklješ.



Krklješ je optužio Milorada Pupovca da je, navodno, traktore donirane srpskoj manjini od strane hrvatske države namijenjene Bukovici i Ravnim Kotarima prodao u Vojvodinu. Optužio je Pupovca i da je "od Japanaca dobio novac za izgradnju škola u Slavoniji koje nikad nije izgradio".



Keleminec i Krklješ zapalili su po jedan primjerak tjednika Novosti na čije su naslovnice napisali "Lepo gore lepe novine" i "Idi pa se leči".



Okupljanje u Gajevoj ulici ispred SNV-a nadzirala je interventna policija, no cijeli događaj prošao je bez incidenata, osim legitimiranja jednog prolaznuka koji je naglo utrčao između članova A-HSP-a i okupljenih novinara.

(aa)