Republika Hrvatska je dostavila tražene informacije Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), a u vezi s dugom Slobodana Praljka od gotovo tri miliona eura za troškove odbrane.

Iako nije precizirano hoće li i na koji način Hrvatska pomoći u isplati Praljkovog duga, za Balkansku istraživačku mrežu u Bosni i Hercegovini (BIRN BiH) iz Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske potvrđeno je da je ta institucija odgovorila na traženi zahtjev.



- Ministarstvo pravosuđa može potvrditi da je Republike Hrvatska 22. ožujka 2017. zaprimila poziv Žalbenog vijeća u predmetu ‘Tužitelj protiv Prlić i drugi’, kojim se traži dostava informacija o radnjama koje Hrvatska može poduzeti u svrhu vraćanja financijskih sredstava sudu. Na navedeni poziv Republika Hrvatska je odgovorila do naznačenog roka od 5. travnja 2017. godine - potvrđeno je iz tog ministarstva.



Haški tribunal je uputio zahtjev i Bosni i Hercegovini da dostavi podnesak u kojem će navesti šta može učiniti kako bi pomogla isplatu Praljkovog duga. Rok za dostavu informacija bio je do 5. aprila, a Bosna i Hercegovina ga nije ispoštovala.



- Za sada nemamo informacija o tome da je BiH poslala odgovor na zahtjev Vijeća u vezi s pomoći u naplati duga Slobodana Praljka, za troškove njegove odbrane - kazao je portparol Tribunala u Haagu Nenad Golčevski.



Iz Ministarstva pravde BiH nisu htjeli komentarisati zašto nije odgovoreno do zadatog roka.



- Ministarstvo pravde BiH ne može komentarisati pojedinačne predmete. Prema navedenom predmetu postupaće se u skladu sa zakonom, kao i sa svim drugim predmetima - kazala je Marina Bakić, stručni savjetnik za odnose sa javnošću Ministarstva pravde BiH.



Praljku je još 2013. godine naloženo da vrati Tribunalu oko 2.800.000 eura za troškove odbrane u roku od 30 dana ili na rate u roku od tri godine. On to, kako je saopćeno iz Tribunala, nije uradio.



Imovina Praljka uglavnom se nalazi u BiH i Hrvatskoj, te je stoga zatražena pomoć država kako bi se nadoknadila sredstva, konstatovano je iz Haškog tribunala.



Praljka, koji je bio načelnik Glavnog štaba Hrvatskog vijeća obrane (HVO), vojske samoproglašene Hrvatske Republike Herceg-Bosna (HRHB), Tribunal je 2013. nepravomoćno osudio na 20 godina zatvora zbog zločina počinjenih nad Bošnjacima u srednjoj Bosni i zapadnoj Hercegovini tokom 1993. i 1994. godine.



Pored Praljka, Tribunal je 2013. izrekao kaznu od 20 godina zatvora Brunu Stojiću, ministru odbrane HRHB-a, i zamjeniku komandanta HVO-a Milivoju Petkoviću. Ratni premijer HRHB-a Jadranko Prlić osuđen je na 25 godina zatvora. Valentin Ćorić, komandant vojne policije HVO, osuđen je na 16 godina zatvora, a predsjednik komisije za razmjenu zarobljenika HRHB-a Berislav Pušić na zatvorsku kaznu od deset godina.



Krajem marta su obrazložene žalbe na presudu Prliću i ostalima. Tužilaštvo u Haagu je zatražilo strožije kazne dok su Odbrane optuženih negirale udruženi zločinački poduhvat, tražeći da njihovi branjenici budu oslobođeni, podsjeća BIRN-Justice Report.

