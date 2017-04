Izvanredni povjerenik Agrokora Ante Ramljak izvijestio je u četvrtak da je s četiri hrvatske banke potpisan ugovor o kreditu u iznosu od 80 miliona eura, kredit je s kamatnom stopom 4,97 posto, na rok od 15 mjeseci.

Ante Ramljak

Već je dan nalog da se ta sredstva puste u sustav grupe i svim dobavljačima tvrtki članica koncerna Agrokor. Već od sutra počinje plaćanje svim dobavljačima Konzuma, Tiska, Jamnice, Leda i svih kompanija unutar grupe, rekao je Ramljak u izjavi novinarima.



"Mislim da smo napravili veliku stvar. Isto tako, sve plaće su isplaćene. Tako da smo ovaj tjedna završili s vrlo pozitivnim i dobrim rezultatima", ocijenio je Ramljak.



Kako je najavio, prvi koji će dobiti novac od tog kredita bit će "nekoliko tisuća malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i srednjih poduzeća, koji mjesecima nisu bili plaćeni".



Izvanredni povjerenik Agrokora ne vidi nikakve probleme s "lex Mercatorom", koji je slovenska Vlada uputila parlamentu.



"U kontaktu smo s Upravom Mercatora i oni su potvrdili da nije bilo nikakvih plaćanja niti uzimanja likvidnih sredstava od Mercatora. Čak i pozdravljam odluku slovenske vlade da imenuje povjernika koji će pratiti kako Uprava Mercatora funkcionira i kakva su plaćanja između Mercatora i Agrokora", kazao je Ramljak odgovarajući na upit kako komentira "lex Mercator".



Ramljak je potvrdio da je ugovor o kreditnom aranžmanu u iznosu od 80 milijuna eura potpisan s četiri hrvatske banke.



Razgovori sa Sberbankom oko daljnjeg kreditiranja Agrokora će se nastaviti, a razgovarat će se i s drugim bankama.



Naime, u danas ugovorenom kreditnom aranžmanu ne sudjeluju ruske Sberbanka i VTB banka.



Iz Sberbanke Hrvatska ranije su najavili kako nastavljaju razgovore odnosno pripremati uvjete koji bi omogućili financijsku potporu Agrokoru, ali traže razumijevanje oko svoje "namjere da zaštite svoje nedavno ulaganje u visini od na način da dobije status super seniority-a, s obzirom na vremenski trenutak i okolnosti kada su sredstva plasirana".



Naime, Sberbank je u ožujku Agrokoru odobrila kredit od 100 miliona eura, koji je, kako je izjavio predsjednik Uprave Sberbank Hrvatska Mario Henjak, "bio u funkciji stabilizacije situacije".



Po njegovim riječima, od tog je kredita 75 miliona eura išlo za plaćanje dobavljača, 21 milion eura za plaćanje poreznih obveza i 4 milijuna eura za plaće zaposlenika.



"To je omogućilo predah i stabilizaciju poslovanja i, u konačnici, to je bio prvi korak prema zakonu koji je danas na snazi", ustvrdio je Henjak u izjavi novinarima u stanci sjednice privremenog Vjerovničkog vijeća.



Na pitanje ostaje li Sberbank pri svome uvjetu da taj kredit dobije status najstarije tražbine i kako na to reagiraju ostali članovi Vjerovničkog vijeća, Henjak je odgovorio da se o tome upravo razgovara i da svi razumiju Sberbankovu poziciju.



"Taj kredit odobren je u vrijeme velike krize Agrokora i direktno je utjecao na stabilizaciju poslovanja", ponovio je.



Upitan je li dobivanje statusa najstarije tražbine za taj kredit prvi uvjet za Sberbankov nastavak kreditiranja Agrokora, odgovorio je da "to nije jedini uvjet te da Sberbank samo očekuje razumijevanje kako definirati ta sredstva u budućem praćenju Agrokora".





(FENA)