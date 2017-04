Protesti u Srbiji zbog nezadovoljstva ishodom izbora za predsjednika države i općim političkim, ekonomskim i socijalnim stanjem u zemlji održani su i u srijedu navečer u nekoliko gradova, a nastavak protestnih mimohoda najavljen je poslije uskršnjih blagdana.

Foto: AFP

Protesti "Protiv diktature" okupili su hiljade ljudi u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Nišu, Kruševcu, Kikindi, a studenti zahtjevaju smjenu političke elite na čelu sa Aleksandrom Vučićem, poštene i slobodne izbore, smjenu članova Republičke izborne komisije i Regulatornog tijela za elektroničke medije, slobodu medija i smjene uprave i uredništava Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine, te kazne za urednike medija koji krše medijske zakone i kodeks.



Vladi je za ispunjenje tih zahtjeva dat rok 17. aprila.



Protest u Novom Sadu sinoć je održan deveti put, a s njega su sudionici poslali poruke podrške ostalim gradovima u Srbiji u kojima svakodnevno traju večernji mimohodi, dok su s razglasa izgovarana imena gradova Temerin, Subotica, Sombor, Bor, Beograd, Zrenjanin, Niš.



U Novom Sadu su, kako izvješćuju elektronički mediji, šetali mahom mladi, ali su im podrška bili i stariji građani, te porodice s djecom, skandirajući "Dolje vlast", "Vučiću lopove" i "Vratite im penzije".



U Beogradu je sinoć organizirana i šetnja na tzv. medijskoj ruti pored redakcija medija za koje demonstranti drže da pišu u korist Aleksandra Vučića i aktuelne vlasti.



Studenti su zatražili podršku od prosvjetnih radnika i pozvali ih da im se priključe u zahtjevima za provođenje bolje socijalne i ekonomske politike.



Studenti su podsjetili da već imaju podršku udruženja penzionera, vojnog i policijskog sindikata, Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), sindikata RTS-a Srbije i drugih.



Mimohodima u kojima dominiraju studenti i mladi, pridružuje se posljednjih dana i sve veći broj starijih građana i ljudi s djecom, a sudionici nose državne zastave, naljepnice "Protiv nenormalnosti", "Puk'o je", transparente "Dvadesete gazim, posao ne nalazim", "Narod gladuje, elita se raduje", "Sija kao korupcija", "Mi smo klinci koji su se samoorganizirali u vrijeme poplava", "Protiv terora vlasti", "NATO out of Serbia now", "Obrazovanje za sve", "Nismo huligani, mi smo vaša djeca".



Na čelu kolone u Beogradu bio je i veliki transparent na kojem piše "Fer slobodni izbori, sloboda medija, departizacija, zaštita i poboljšanje radnih prava", što su studenti i istaknuli kao svoje zahtjeve.



Organizatori protesta i dalje nisu poznati, a tokom skupova studenata niko ne drži službene govore niti se obraća sudionicima, konstatiraju pojedini beogradski elektronički mediji.



Svi skupovi protekli su bez incidenata, a nastavak protesta u Beogradu i gradovima diljem Srbije najavljen je za utorak 18. aprila, kad se također očekuju masovnija okupljanja i u drugim gradovima.



Komentirajući proteste koji već devet dana traju u najvećim gradovima Srbije zbog nezadovoljstva njegovom pobjedom na izborima, stanja u medijima i općom političko-ekonomskom situacijom u zemlji, Vučić je ocijenio da su među sudionicima "različite grupe - od anarho-sindikalnih marksističkih grupa do građanskih liberala".



"Mogu protestovati još godinu dana i 10 godina - nikakav problem nemam. Ja ću raditi i boriti se ... moj rad je jedini odgovor koji mogu ponuditi", rekao je Vučić.

(FENA)