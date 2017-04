Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija ima "najjasniju stabilnost od svih zemalja u regionu" i da je politika Beograda da i dalje ima stabilizujući utjecaj na tom prostoru.

Arhiv / 24sata.info

Vučić je, nakon sastanka sa ministrom vanjskih poslova Njemačke Sigmarom Gabrielom rekao da će Srbija učiniti sve da sačuva stabilnost u regionu i naglasio da je Berlin u teškim trenucima dao podršku očuvanju te stabilnosti.



Na poruku Gabriela da EU želi vidjeti potpunu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i da Brisel intenzivno posmatra u kom smjeru ti odnosi idu Vučić je istakao da je sam prije tri dana zatražio da bude nastavljen dijalog koji nije prekinut krivicom Beograda.



"Za tango je potrebno dvoje. Mislim da možemo da napravimo dobar progres po tom pitanju", rekao je Vučić.



Naglasio je da su odnosi sa Prištinom za EU jedan od najvidljivijih problema u evropskim integracijama Srbije dodajući da Srbija čini sve da na svim poljima osigura boljitak za svoje građane.



Govoreći o odnosima velikih sila i Srbije Vučić je poručio da Srbija nije ničija kolonija niti interesna zona, već je slobodna, suverena zemlja koja održava dobre odnose i sa Rusijom i sa Kinom, a opet ostaje privržena svom strateškom cilju - članstvu u EU.



"To je naše opredjeljenje. Mi smo pouzdan partner jer ne mijenjamo mišljenje i isto govorimo i u Moskvi i u Berlinu i u Washingtonu", rekao je Vučić.



On je dodao da je spreman za dijalog, ali da nikada neće pristati na ucjene i pritiske, ma odakle dolazili.



Kada je riječ o protestima koji se održavaju nakon predsjedničkih izbora u većim gradovima Srbije, Vučić je rekao da su protesti izraz demokratske snage Srbije i da je onima koji protestuju dozvoljeno da rade i govore šta hoće.



Gabriel je istakao da je Srbija zemlja koja se zauzela za stabilnost regiona i njen je garant, te da EU to prepoznaje i cijeni.



"Vidimo da se stari demoni u regionu bude, a Srbija je ta koja ne dozvoljava da se to desi. To je razlog zašto sam danas ovdje", rekao je Gabriel i najavio da će u narednih nekoliko dana posjetiti Prištinu i Tiranu.



Kada je riječ o odnosu Beograda i Prištine on je istakao da EU želi da vidi potpunu normalizaciju odnosa i da intenzivno prati šta se po tom pitanju dešava.



On nije želio komentarisati proteste u Beogradu, uz napomenu da je to unutrašnje pitanje Srbije i da slične proteste imaju sva evropska demokratska društva.

(FENA)