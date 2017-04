Ulazak Crne Gore u NATO od vitalne je važnosti za regionalnu stabilnost i zajedničke napore zapadnih saveznika da se opru ruskim pokušajima potkopavanja demokracije, kazao je u srijedu u Podgorici američki senator Jonh McCain ocijenivši rusko ponašanje u regiji neprihvatljivim.

Arhiv / 24sata.info

Ponašanje Rusije u regiji je neprihvatljivo i zahtijeva solidarnost i snagu, kako bi osnovne demokratske vrijednosti bile očuvane, kazao je senator John McCain, koji predvodi izaslanstvo američkog Senata u posjetu Crnoj Gori.



„Ovdje sam zato što sam uvjeren da ponašanje Rusije u regiji i svijetu nije prihvatljivo u ovakvim vremenima. Vjerujem da rusko ponašanje nalaže našu solidarnost i snagu kako bismo očuvali načela i osnovne vrijednosti demokracije“, poručio je McCain.



On je rekao da je Rusija pokušala promijeniti ishod izbora u SAD-u i da ima dokaza da Rusi pokušavaju potkopati demokratski proces i u drugim dijelovima svijeta.



McCain je narodu i crnogorskim dužnosnicima čestitao na odluci da Crna Gora postane članica NATO-a.



McCain smatra da je veoma važno osigurati stabilnost imajući u vidu sva previranja i sve što se događa u svijetu.



Crnogorski ministar obrane Predrag Bošković zahvalio je McCainu na osobnom doprinosu i potpori Crnoj Gori ne samo na putu europskih i euroatlantskih integracija, već i na putu reformi sigurnosnog sektora, vladavine prava, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.



Do posjeta utjecajnog američkog republikanskog senatora, koji predsjeda senatskim odborom za oružane snage, dolazi samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao odluku o prijemu Crne Gore u NATO, koju su prethodno ratificirala oba doma američkog Kongresa.



Proces ratifikacije ulaska Crne Gore u NATO biti će okončan kada to naprave i posljednje dvije članice koje još nisu ratificirale dokument o ulasku, Španjolska i Nizozemska, a očekuje se na će to biti vrlo skoro.

(FENA)