Protest na ulicama Beograda počeo je danas, u uobičajeno vrijeme, oko 18 časova, ali, za razliku od prethodnih dana - ispred Vlade Srbije, a ne skupštine, i sa nešto više "socijalnih" poruka.

Učesnici protesta, uz već prepoznatljive, nose i transparente na kojima je, pored političkih, ispisano i više zahtjeva, poput "Narod gladuje - elita se raduje", "Niko ne smije biti gladan i bez doma", "Ni Vučić, ni DOS već radni narod", kao i "Radnik nije rob", s "potpisom" Srpski sindikalni front...



Danas su primjetne i zastave sindikata Sloga, transparent "radnici Goše bez predaje", kao i zastava vojnog sindikata Srbije.



Neki od učesnika "izgazili" su zastavu na kojoj je predizborni logo izabranog predsjednika Aleksandra Vučića, a pojavila se i skupina "bijelih mantila" koji su se predstavili kao studenti Hemijskog fakulteta, prenosi Tanjug.



Prema najavama učesnika, kolona bi trebalo da se kreće Nemanjinom do Slavije, zatim Beogradskom do Vukovog spomenika, a nakon toga opet do RTS i Skupštine Srbije, mada, kako sami kažu, može doći do promjene pravca "jer se sve dešava spontano".



