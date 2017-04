Slovenija je samo privremeno obustavila striktnu kontrolu putnika na granici s Hrvatskom, koja je i vanjska granica Schengena, i to na podlozi vlastite sigurnosne analize, ali će mjere pojačane kontrole koje predviđa izmijenjeni schengenski zakonik i dalje provoditi, objavio u ponedjeljak slovenski MUP u izjavi za javnost koju su prenijeli mediji.

Policija je temeljem analize rizika i ocjene prilika na granici donijela odluku da privremeno obustavi sistemski nadzor onih putnika koji predstavljaju manji sigurnosni rizik, pri čemu je uvaženo načelo srazmjernosti tih mjera, naveo je u saopćenju slovenski MUP.



Kako se navodi, time Slovenija ne odstupa od primjene važećih šengenskih pravila koja su i do sada predviđala mogućnost sužavanja kontrolnih mjera prema situaciji na terenu i profilu putnika.



Slovenska policija objašnjava da je Ljubljana i prije upozoravala da će striktna primjena kontrole svih putnika, bez obzira jesu li evropski državljani ili državljani trećih zemalja, izazvati zastoje i kolone pa će to ponoviti i u informaciji za Evropsku komisiju, koju je najavio i premijer Miro Cerar, uoči sastanka koji se, prema slovenskom državnom radiju, na tu temu s predstavnicima Evropske komisije može očekivati u utorak ili srijedu.



"Provjera svih putnika bez logičkih izuzetaka po našoj ocjeni nije mjera koja bi bila u skladu s ciljem schengenske uredbe", naveli su u slovenskom MUP-u koji će predložiti da se za predstojeće uskršnje praznike i ubuduće od sustavne kontrole i skeniranja dokumenata izuzmu putnici u malograničnom prometu, djeca do 12 godina i maloljetne osobe s pratnjom roditelja, starije osobe na organiziranim putovanjima, učenici na ekskurzijama i slične kategorije putnika kod kojih je sigurnosni rizik zbog kojih su mjere donesene manji nego kod ostalih kategorija.



Kako je u ponedjeljak objavila Slovenska tiskovna agencija STA, u Briselu je danas najavljeno da će Evropska komisija još ove sedmice sazvati poseban sastanak sa stručnjacima država članica EU-a o tome kako olakšati probleme koji su se pojavili u vezi s primjenom.



"Cilj je predstojećeg sastanka stručnjaka Evropske komisije da se provjerom provođenja mjera do sada, a u saradnji s nacionalnim organima država članica, iznađu najbolja rješenja koja će istodobno biti u skladu s pravnom stečevinom Evropske unije, navodi Slovenska tiskovna agencija.



Slovenski premijer Miro Cerar, koji danas boravi u posjetu BiH, izjavio je u nedjelju da će Slovenija i Hrvatska Europskoj komisiji zajedno predložiti odgovarajuće izmjene spornih mjera jer se stanje na granici koje su one prethodnih dana izazvale pokazalo neprihvatljivim pa je potrebno da se prilagode životu i budu srazmjerne stvarnim potrebama sigurnosne situacije.

(FENA)