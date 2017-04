Hrvatski premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je, nakon sastanka s Koordinacijom odbora banaka kreditora Agrokora, kazao da predstavnici banka vjerovnika podržavaju zakonski i institucionalni okvir za Agrokor te će osigurati prvu tranšu likvidnosti, do 150 miliona eura za taj koncern.

Andrej Plenković / 24sata.info

Predstavnici banaka podržavaju zakonski i institucionalni okvir i daju podršku Anti Ramljaku, koji je postavljen za izvanrednog povjerenika Agrokora, kazao je u izjavi za medije Plenković.



Istaknuo je i da je dogovoreno da šest banka vjerovnika daju novu svježu likvidnost - dakle novi kredit Agrokoru, kako bi osigurao poslovanje, isplatio dobavljače i radnicima dao plaće do Uskrsa.



"To je spremnost koju su banke potvrdile. Riječ je o iznosu do 150 miliona eura. Tijekom popodneva definirat će se detalji tog dogovora", izjavio je Plenković.



Osvrnuvši se na problem mjenica, Plenković je kazao da su banke izrazile razumijevanje za posebnost toga problema. "Iskoristit ćemo sve mehanizme da se nađe rješenje u kojem bi onaj koji je bio krajnji korisnik tih sredstva, na kraju ta sredstva i vratio. Mislim da postoji jedan konsenzus kako je ovo pitanje bitno i zbog pouzdanja i povjerenja prema dobavljačima, a i rješavanja toga pitanja, koje mislim da u budućnosti treba puno obazrivije i s dužnom pozornošću i pratiti i ulaziti u takvu vrstu poslovnog odnosa". istaknuo je između ostaloga hrvatski premijer.



Po riječima predsjednika Uprave Zagrebačke banke Miljenka Živaljića ispred koordinacije odbora kreditora Agrokora, kazao je da banke podržavaju program restrukturiranja Agrokora i potvrdio da će osigurati dodatnu likvidnost od 150 miliona eura.



Članice koordinacijskog odbora financijskih vjerovnika su Erste&Steiermärkische Bank, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Sberbank, VTB Bank (Austria) AG i Zagrebačka banka.



Premijer Andrej Plenković ranije je, u izjavi novinarima nakon sastanka s dobavljačima kazao da je dogovoreno da se podmiruju prvo dobavljači kojima je blokiran račun, dok je prokuristica Kraša Marica Vidaković izjavila da je dogovoreno da se dućani Konzuma napune robom.



"Bilo je jasno da postoji povjerenje dobavljača prema zakonski uređenom i strukturiranom procesu izlaska iz aktualne krize, koji je praktički započeo rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu nešto prije d 10 sati. Jutros smo bili učinkoviti i brzi i Ramljak ima, temeljem rješenja Trgovačkog suda, puni mandat da djeluje kao povjerenik", kazao je premijer



Trgovački sud u Zagrebu u ponedjeljak je imenovao Antu Ramljaka izvanrednim povjerenikom Agrokora te zabranio pokretanje i vođenje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja i dr. protiv Agrokora i njegova 24 povezana i ovisna društva u Hrvatskoj, a čime se omogućuje deblokada računa koncerna i njegovih tvrtki. Do deblokade njihovih računa je došlo oko 11:30 sati.







(FENA)