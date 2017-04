Nakon što je vlada Hrvatske imenovala Ramljaka za Agrokorovog povjerenika, Plenković i Ramljak su se obratili javnosti.

Ante Ramljak / 24sata.info

Plenković je kazao da mu je drago da predstavlja Ramljaka kao iskusnoga čvojeka koji je većinu svog života proveo u gospodarstvu, financijskom sektoru, ekonomiji i investicijskom poslovanju... "Bio je i u državnoj službi što mislim da će biti vrijedna sastanica njegova puta"



"Današnji dan je početak sustavnog temlejitog rješavanj krize i prva faza restrukturianja Agrokora. Najbitinije je da danas s dobavljačima i bankarima precizno dogovorimo dinamiku poteza ovoga tjedna. Ključno je unijeti novu likvidnost da do Uskrsa osiguramo isplate plaća zaposlenicima. Zahvaljujemo dobavljačima na strpljenju. Zastupnici su pokazali razinu odgovornosti. Onima koji to nisu prepoznali, poručujem da prepoznaju da radmo angažirano i da smo tražili najbolja rješenja da riješimo problem."



"Ramljak ima potrebno iskustvo i reference. Meni je bilo posebno važno da to bude osoba koja pozna aktere hrvatskog gosodarstva, osoba koja zna kakvi su realni problemi. Ona osoba koju Vlada postavlja na ovakvo mjesto mora imati taj sadržajnu memoriju na ovu temu.", govori Plenkovič.



"Ramljakov je životopis izuzetno kvalitetan", kazao je Plenković.



Ramljak se zahvaljuje svima. "Hvala na danas iskazanom velikom povjerenju. Pred nama je vrlo zahtjevan i težak zadatak. Pred nama je bitka za Agrokor, bitka za zaposlenika Agrokora, za dobavljače i vjerovnike. Bitka da se problemi ne preliju na gospodarstvo Hrvatske i šire. Vremena je malo. Ja od dans 24 sata sam smao u tome. Pokušat ću zajedno sa svojim timom kojeg već imam osigurat da smirjimo tenzije i vratimo povjerenje dobavljača i vjerovnika. I da normaliziramo poslovanje. To je prvi prioritet."



"U tom odabiru prioriteta imat ćemo sastanke s dobavljačima i bankama, i pokušat ćemo osigurati sredstva za isplatu plaća do Uskrsa. I isplata dobavljačima, pogotovo malim OPG-ovima. A onda idemo na dugo i intenzivno restrukturiranje kompanije.", kazao je Ramljak.



"Molim da mi date vremena prvi tjedna, pravovremeno ću vas obavještavati o svemu. Želim sretne uskrsne blagdane svima. Nadam se da će biti", zaključio je Ramljak.



Što s Alvarezom?



"Ako dogovorimo iznos od 150 milijuna eura, vjerujem da će za početak to biti dosta za isplate", odgovorio je Ramljak na pitanje novinara.



Ramljak je najavio da će predstaviti svoj tim ali zasad ne želi komentirati tko mu je u timu i što će biti s Alvarezom.



"Morat ćemo s kreditorima i vjerovnicima se dogovoriti, te će se kompanija u nekom budućem razdoblju morati restrukturirati na način da će doći do određenih promjena vlasničke strukture. No, prerano je o tome sad pričati.", dodao je Ramljak.



Plenković ga je prekinuo i rekao da sve korake ne mogu otkriti u prvih pola sata.



"Ključno je i ne bih dovodio u vezu činjenicu da je Agrokor dobivao kredite od ruskih banaka stavove hrvatske vlade o Rusiji. U Ukrajini je poginulo na desetak tisuća ljudi. Bitno je da i ruske banke u procesu nalaženja rješenja imaju svoje mjesto i svoju konstruktivnu ulogu. Ono što mi radimo je pronalažanje rješenja.", rekao je Plenković.



"Naš je cilj da ovaj slučaj iskoristimo za identificiranje problema u poslovanju, za njihovo rješavanja, za sigurnost prometa i platnog prometa i izvučemo određen lekcije koje nam ovaj primjer daje. To je jedan od širih tranformativnih ciljeva", rekao je Plenković.



"Dat ću sve od sebe da uspijem", obećao je Ramljak na kraju. "Ne bih vam ovako javno rekao zašto sam ovo prihvatio, ali evo kratko. Mislim da smo mi svi ugroženi u ovoj sad situaciji. Ovo je ozbiljna situacija, prijeti nam vrlo ozbiljna ekonomska, ne bih rekao katastrofa, ali je vrlo ozbiljan problem. Tko god dobio poziv od vlade to mu samo može biti na čast.", odgovorio je Ramljak na pitanje zašto se prihvatio tog posla uopće, prenosi Index.hr.



(24sata.info)