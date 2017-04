Vlada Hrvatske danas je saopćila kako će povjerenik za Agrokor biti Ante Ramljak.

Plenković je na samom početku sjednice Vlade rekao kako je povjerenik za Agrokor Ante Ramljak. Nakon što ga je predstavio i nahvalio, Plenković je rekao kako danas vlada preuzima odgovornost.



"Osigurali smo da ne dođe do nepoželjnog efekta i lančane reakcije te panike na financijskom tržištu, a zahvaljujući strpljenju dobavljača osigurali smo opskrbu Agrokora, a sada donosimo političku odluku kada ćemo taj plimni val spustiti na razinu, možda ne na razinu bonace, ali jednog popodnevnog maestrala", slikovit je bio Plenković, prenosi Index.



"Naš cilj od ovog trenutka je rješavanje problema", rekao je Plenković. Dodao je da će se radnicima osigurati plaće, a kako će se platiti i dobavljačima.



"Doći će do deblokade računa, a sve će to pratiti vladin povjerenik", rekao je Plenković.



"Isplate dobavljačima, posebno onim najmanjima, biti će prioritet povjerenika. Vjerujem da će se rasapored plaćanja dobavljačima napraviti već ovaj tjedan. Što se tiče zaposlenika, redovitost njihovih primanja je također na vrhu prioriteta", rekla je Martina Dalić.

(24sata.info)