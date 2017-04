Banke članice koordinacijskog odbora financijskih vjerovnika u ovom trenutku intenzivno rade na pripremi novog financiranja tvrtke Agrokor, kako bi se ono moglo realizirati u što je moguće kraćem roku nakon imenovanja izvanrednog povjerenika.

Agrokor

To su u ponedjeljak priopćile banke članice koordinacijskog odbora financijskih vjerovnika, u kojemu su Erste&Steiermärkische Bank, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Sberbank, VTB Bank (Austria) AG i Zagrebačka banka.



U subotu su dobavljači Agrokora poručili da u ponedjeljak očekuju poziv na sastanak s izvanrednim povjerenikom u Agrokoru, kojemu će iznijeti svoje osnovne zahtjeve kako bi nastavili isporuke robe Konzumu.



Zoran Stanković, član Uprave Atlantic grupe, naveo je tri osnovna zahtjeva dobavljača, koja su, smatra, jednostavna za rješenje.



"Prvi je da se prihvati naš prijedlog otplate starih potraživanja prema Konzumu, drugi da se riješi pitanje regresnog duga koji postoji prema dobavljačima Agrokora i da se vrati na Agrokor, te da se osigura prioritetno plaćanje novih isporuka Konzumu od ponedjeljka nadalje", kazao je Stanković.



Banke danas u priopćenju ističu da shvaćaju da postoji znatan dug Agrokora prema dobavljačima koji se odnosi na poslovanje iz prošlosti.



"Banke su uvjerene da će prioritetni status i plaćanje tih obveza, kako je regulirano zakonskim odredbama, biti i provedeni u skladu sa zakonskim ovlastima izvanrednog povjerenika", navodi se u priopćenju.



Dodaje se da je stajalište banaka članica koordinacijskog odbora, u skladu s njihovim razumijevanjem zakonskih odredbi, da bi prioritet u rješavanju tog problema trebali imati mali dobavljači, čiji opstanak ovisi o pozitivnom rješenju starog duga povezanog s isporukom roba



"Nadalje, u skladu s pravnom zaštitom budućih isporuka, koja je garantirana zakonom, potrebno je osigurati da se, što je moguće prije, isporuke roba i usluga plaćaju u ugovorenim rokovima", navodi se u priopćenju banaka.



Isto tako, banke smatraju da će, prema njihovom razumijevanju, novo financiranje na temelju zakona biti iskorišteno za isplatu svih obveza prema zaposlenicima koncerna i operativne rashode, a sredstva iz novooslobođene likvidnosti također i za isplatu jednog dijela starog duga prema dobavljačima roba i usluga, i to u mjeri u kojoj će se omogućiti nastavak redovitog operativnog poslovanja Agrokora.



"Prema informacijama kojima raspolažu banke, većina dobavljača bi u tom slučaju bila spremna nastaviti isporučivati robu prema postojećim komercijalnim uvjetima, uključujući i rokove plaćanja", navodi se u priopćenju.



Dodaje se da banke članice koordinacijskog odbora potiču dobavljače da otvore dijalog s novim vodstvom tvrtke, s ciljem postizanja održivog rješenja koje će, s jedne strane, uvažiti interes i zahtjeve dobavljača, a s druge strane omogućiti nesmetano poslovanje Agrokora, jer bez toga realizacija bilo kakvog rješenja neće biti moguća.



Uz to, pojedine banke članice koordinacijskog odbora financijskih vjerovnika će bilateralno s dobavljačima koji imaju obveze s osnove regresa, raditi na nalaženju optimalnog rješenja.



"Takvo rješenje treba omogućiti održivo poslovanje dobavljača, uvažavajući interese i mogućnosti pojedinog dobavljača i banke. Isto postupanje banke članice koordinacijskog odbora vjerovnika preporučit će i drugim bankama", navodi se u priopćenju.



Banke smatraju da treba još jednom naglasiti da su kontakti i sastanci koje su banke članice koordinacijskog odbora financijskih vjerovnika u proteklim danima imale s dobavljačima, ali i svim ostalim uključenim stranama, vođeni u vrlo konstruktivnom tonu.



"Zajednički je cilj nastavak operativnog poslovanja Agrokora, a banke članice koordinacijskog odbora financijskih vjerovnika i dalje će ulagati potrebne napore kako bi se postiglo održivo rješenje", zaključuje se u priopćenju banaka.



Danas će se u 8,30 sati održati sjednica Vlade RH na kojoj će biti predložen izvanredni povjerenik, sukladno odredbama Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.



Nakon što je u petak Trgovački sud u Zagrebu obavijestio Vladu i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH o zahtjevu koncerna Agrokor za pokretanje postupka izvanredne uprave nad navedenim dužnikom i nad svim njegovim ovisnim i povezanim društvima, Vlada će, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, danas donijeti odluku o prijedlogu za imenovanje izvanrednog povjerenika te takvu odluku bez odgađanja dostaviti sudu.



Uz to, predsjednik Vlade RH Andrej Plenković sastat će se danas u 10,00 sati s ključnim dobavljačima koncerna Agrokor, dok će se u 12,00 sati sastati s Koordinacijskim odborom banaka kreditora Agrokora.



(FENA)