Premijer Aleksandar Vučić pozvao je danas Republički izbornu komisiju da javno otvori džakove sa izbornih mjesta, za koja Saša Janković osporava broj prebrojanih glasova.

- To je notorna glupost - rekao je na pitanje novinara kako komentariše optužbe Jankovića da je "pokradeno 319.000 glasova", i podsjetio da je unaprijed upozoravao šta će da se desi.



"Ništa nikada nisam ukrao, potpuno sam miran i znam koliko smo ubjedljivo pobijedili" rekao je Vučić.



Vučić je rekao da neki političari znaju da su sami lopovi, pa misle da i drugi kradu kao oni.



On se osvrnuo i na proteste. Kako je rekao, nema problem s tim što ljudi izlaze na ulice i izražavaju svoje nezadovoljstvo iz raznih razloga, ali je, ističe, bitno da sve bude mirno i demokratski.



- Neki su mislili da izazovu sukobe, da će sada "diktarorski režim" da izvede policajce i da se desi svašta, a nigdje policajaca nema. Ono što su oni željeli, kordoni bili su sukobi, trikovi iz udžbenika, da daju cvijet policajcima, da primjene patetične trikove koji su primjenjivani u mnogim zemljama. Mi smo sklonili policiju i vojsku da mogu da rade šta hoće, koliko hoće, jedino što ne može jeste nasilje - poručio je Vučić, te nastavio:



- Mislim da je ovo pravi praznik demokratije - istakao je on i poručio da svako može gdje hoće, ispred skupštine, vlade, i kad god hoće da iskaže svoje nezadovoljstvo i da je to sve u redu sve dok je mirno i dok se ne ugrožava ustavni poredak zemlje.



Dodao je da sve te ljude poštuje i da ih razumije i da ima osjećaj da oni nisu uvijek razumjeli njega, ali ni on njih i da treba da otvore dijalog i razgovaraju, prenosi Kurir.



On je ironično rekao i da će predložiti zakon da je pobjednik onaj ko ima manje od 45 posto u odnosu na pobjednika izbora, a premijer direktno da postane onaj ko ima 50 posto manje glasova od prvoplasiranog i da tako više nikakvog problema nema.



