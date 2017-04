Studentima u Srbiji su se tokom vikenda pridružili i vojni i policijski sindikat Srbije, traže nove i fer predsjedničke izbore

Demonstracije nezadovoljnih studenata pod nazivom „Protest protiv diktature“ održane su i juče, šesti dan zaredom, a pridružili su im se i Policijski sindikat Srbije, kao i Vojni sindikat Srbije te ih je na ulicama bilo, prema njhovim procenama, oko 80.000!



Skup je počeo tačno u podne ispred Vlade Srbije intoniranjem himne „Bože pravde“ i minutom ćutanja za stradale pilote Vojske Srbije.



Sa razglasa su puštane pjesme Beogradskog sindikata i Riblje čorbe.



Šetnja je nakon toga krenula beogradskim ulicama uz taktove pjesme „Marš na Drinu“, a rijeka ljudi se na kraju, preko Brankovog mosta, slila do platoa ispred Palate Srbije na Novom Beogradu.



Usput su ih pozdravljali Beograđani s prozora stanova, a veliki broj njih je, kao i 5. oktobra 2000, lupao u šerpe.



Najveću pažnju privukla je gospođa koja je demonstrante pozdravila sa svog prozora držeći sliku ubijenog premijera Zorana Đinđića.



Demonstranti su i juče ponovili svoje zahtjeve - traže poništavanje predsjedničkih izbora održanih 2. aprila i raspisivanje novih, „fer i bez krađe“.



Traže smjene u RTS i RTV, kao i članova REM i RIK.



Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije, obratio se juče okupljenima i rekao da je kolona bila duga oko dva kilometra, te ako se uzme u obzir da se prostirala na 40 kvadrata, to znači da ih je bilo više od čak 80.000!



- Mi pokazujemo da ne postoje dvije Srbije, već jedna Srbija u kojoj smo mi i Srbija u kojoj su oni, koja je mnogo mlađa od one u kojoj smo mi - rekao je Antić.



Veljko Mijailović, predsednik Policijskog sindikata Srbije, kazao je da su mladi ti koji mijenjaju svijet, te da su oni uz njih.



- Od bahatosti koju su preuzeli, neće da razgovaraju sa sopstvenim narodom, ima li gore od toga? I ako smognu snage, sutra, večeras, prekosutra, neka nam se izvine. Nek kažu „izvini“. Policija radi najteže poslove u najgorim uslovima, kao i vojska. Naši ljudi su se smrzavali na granicama Srbije. Ujedale su nas zmije, nisu imali hranu, nisu imali nadoknadu za svoj rad. Ostali su dosledni da brane svoj narod i državu, a ne neke pojedince. Za nas u PSS i VSS narod je i parlament i država. Ne mogu da izdvojim riječi kojima bih se zahvalio za razvoj demokratije bez ijednog incidenta, kad ste dali podršku svojoj državi, narodu, policiji, vojsci za bolje sutra - kazao je Mijailović.

