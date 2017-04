Nakon nepuna dva dana primjene strožijih kontrola na vanjskim granicama zemalja Evropske unije u sklopu Uredbe Evropskog parlamenta i Vijeća EU o pojačanim kontrolama na vanjskim granicama Šengena, došlo je do obustave apsolutne primjene Uredbe jer su se stvarale ogromne gužve. Umjesto toga trenutno je na snazi djelimična primjena, odnosno tzv. ciljana provjera putnika.

Arhiv / 24sata.info

Na graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske, a naročito na granici Hrvatske i Slovenije te Hrvatske i Mađarske u dva dana primjene Uredbe o strožijoj kontroli na granicama formirale su se kilometarske kolone, za prelazak slovenačke granice čekalo se i do 3,5 sati, što je izazivalo nerzvozu kod građana.



Trenutno je obustavljena potpuna primjena strožijih kontrola te se provode tzv. ciljane provjere. To se prije svega odnosi na detaljnu kontrolu državljana trećih zemalja, među koje spadaju i državljani BiH te ciljane provjere određenih državljana EU, na osnovu procjene graničara.



Nova uredba od 15. marta o strožijim kontrolama na granicama, ipak nije obustavljena već se primjenjuje u tom dijelu u smislu ciljanih kontrola, a sistematske provjere su ukinute i radit će se tokom ove sedmice da se dogovori tačno koji će to biti periodi u kojima će sistemske kontrole biti u primjeni.



Shodno tome i dalje se očekuju gužve na graničnim prijelazima, a iz Granične policije Hrvatske saopćeno je da će se situacija pratiti, analizirati i shodno situaciji na terenu, odnosno nastalim gužvama sprovoditi detaljna kontrola putnika.



Prema informacijama prikupljenim od Granične policije Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja.



Zbog radova koji još uvijek traju na području Hrvatske, povremeno se na graničnim prijelazima Bosanski Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja formiraju duže kolone vozila.



Iz Granične policije Hrvatske saopćeno je da su čekanja do 30 minuta, ali da se očekuju veće gužve s obzirom da je vikend.



Ipak, pritužbe građana ne prestaju, a naročito kada je u pitanju promet na granici Hrvatske i Slovenije, gdje se prema izjavama putnika čeka i do nekoliko sati. Naročito velike gužve stvaraju kolone autobusa i teretnih vozila.

(Klix)