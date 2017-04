Srbijanski premijer Aleksandar Vučić najavio je u subotu da će Vlada Srbije i Narodna banka Srbije (NBS) pripremiti plan kako bi se osiguralo da novac iz kompanija koje su povezane u sistem Agrokora ne odlazi iz Srbije

Arhiv / 24sata.info

"Ovdje zasad nemamo probleme, ali nećemo da nam se pojave... Ne možemo i nećemo svi potonuti s 'Agrokorom", izjavio je Vučić na konferenciji nakon sastanka s kompanija koje opskrbljuju Merkator S.



Vučić je djelatnicima kompanije Merkator S koja posluje kao dio koncerna Agrokor poručio da mogu mirno spavati jer je Merkator u Srbiji "dobra kompanija".



On je podsjetio da je u sistemu Agrokora u Srbiji zaposleno 12.000, od kojih je u "Merkatoru" 8900, dok su ostali u poduzećima Frikom, Dijamant i Mivela.



Objašnjavajući da će Vlada i NBS pripremiti plan kako bi se onemogućilo da novac kompanija iz sistema Agrokora ne odlazi iz Srbije, Vučić je rekao da će to biti dio podrške Vlade.



"Možemo uraditi i to bi bilo u okviru podrške vlade, kako da riješimo 102 miliona dugoročnih kredita, a za druge kompanije – vodit ćemo računa da novac ne odlazi van Srbije. Donijet ćemo još neke mjere dodatne zaštite", rekao je Vučić, naglasivši da potrošači i dobavljači trebaju imati povjerenja u Merkator S, te da skoro nema kašnjenja isplata poduzećima koja opskrbljuju Merkator S. Vučić je najavio i da će u nedjelju razgovarati sa slovenskim premijerom Mirom Cerarom "jer je za Srbiju važan odnos sa Slovenijom".



"Važno je da s njima postavimo zapreku prema svim problemima koji su u Hrvatskoj", naveo je Vučić u povodu slučaja Agrokor, ukazujući da "u Hrvatskoj Agrokor ima dug dobavljačima od dvije milijarde eura", te da je to "teško riješiti". On je ustvrdio da su "srpski dobavljači najsigurniji, ali da Srbija ima druge rizike".



"Najveći izvoz u regiji imamo u BiH i imamo problem, jer je Konzum BiH direktno ovisan o onome što se zbiva u Zagrebu", rekao je Vučić. On je najavio i da će predočiti rješenje i za "Dijamant", "Frikom" i "Mivelu", ali je odbio govoriti o detaljima.



(FENA)