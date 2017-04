Koordinacija dobavljača Agrokora od sutra će prekinuti isporuke svih namirnica ovom koncernu, osim hljeba i mlijeka, potvrđeno je danas iz ovog udruženja.

Iz koordinacije su pojasnili da će obustava trajati dok se dobavljači ne dogovore sa bankarima o narednim koracima, prenose hrvatski mediji.



Hrvatski premijer Andrej Plenković pozvao je danas dobavljače da budu strpljivi i izrazio uvjerenje da će stanje biti normalizovano naredne sedmice.



Predstavnici koordinacije proizvođača i dobavljača Agrokora upozorili su jučer da će, ukoliko se ne postigne dogovor sa bankama, prekinuti isporuke robe hrvatskom koncernu.



"Želimo da riješimo svoj egzistencijalni problem. Jedino dobavljači upumpavaju gotovinu u Agrokor. To je neodrživo i može da traje još 24 sata, nakon toga krenut će obustave i blokade. Agrokor mora da isplati plate naredne sedmice, pa ćemo tada vidjeti ima li novca", rekao je direktor Dukata Alen Fontana.



On je dodao da ovo nije pitanje jedne kompanije, već lanca, u kojem je zaposleno 100.000 ljudi.



"Najveći problem je u regresnim pravima finansijsko-robnih mjenica. Ukoliko koncern ne podmiruje dug, to ide na teret dobavljača, koji nisu u mogućnosti da to finansiraju", kaže Fontana.



Poreska uprava Hrvatske blokirala je 31. marta račune Agrokora, te kompanija Ledo, Tisak, PIK Vrbovec i Belje. U srijedu, 5. aprila, blokiran je i račun kompanije Frank, jednog od najvećih Agrokorovih dobavljača.



Agrokor ima problem sa likvidnošću zbog nagomilanih dugova u iznosu od šest milijardi eura, od kojih najveći dio dospijeva na naplatu 2020. godine. Ovaj koncern svu dobit već troši samo na otplatu kamata.



Ulogu lidera u traženju rješenja preuzela je Sberbanka, koja drži više od polovine duga Agrokora. Ruska VTB banka je, uz Sberbanku, jedan od najvećih povjerilaca ovog koncerna.





(SRNA)