Predsjednik SPS Ivica Dačić izjavio je, komentarišući proteste mladih, da je Srbija demokratska zemlja i da svako ima pravo da protestuje.

Arhiv / 24sata.info

Kako je rekao, svako ima pravo da protestuje "dok su ti protesti mirni i dok nema ugrožavanja države".



Dačić je, poslije polaganja kamena temeljca za izgradnju stanova za izbjeglice u Paraćinu, kazao da je svako slobodan da raspolaže svojim političkim stavom, ali da treba vidjeti šta je cilj protesta.



"Ako je riječ o rezultatima na izborima, teško ko ih može osporavati, jer ovdje nije razlika jedan odsto, već je između Aleksandra Vučića i Saše Jankovića razlika 40 odsto. Ne znam kakav to mađioničar može da bude neko da pokrade 40 odsto glasova", rekao je Dačić.



Lider socijalista je rekao da protesti nemaju veze sa studentskom populacijom i njihovim zahtjevima.



"Jedna stvar je ako ne vole Vučića, a i treba da protestuju ispred onih koji nisu uspjeli da osvoje veći broj glasova a bili su njihovi predstavnici", rekao je Dačić.



On je upitao da li je zahtjev učesnika protesta da se ide na nove izbore.



"Ovo je pripremljeno za drugi krug predsjedničkih izbora, a pošto ih nema, onda ta priča mora da se odigra do kraja", kazao je Dačić dodajući da o eventualnim zahtjevima učesnika protesta treba da se razgovara u institucijama sistema.



(beta)