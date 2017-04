Četvrti dan zaredom u gradovima širom Srbije protestuju studenti i srednjoškolci nezadovoljni rezultatima predsjedničkih izbora na kojima je proteklog vikenda u prvom krugu pobjedu odnio sadašnji premijer Aleksandar Vučić.

Foto: 24sata.info

U Beogradu je okupljanje počelo u 18 sati ispred zgrade parlamenta. Studenti na čelu kolone nose velike plakate na kojima piše "Dolje diktatura", "Vučiću Šrederu", "Nećemo da budemo jeftina radna snaga", "Plate ste smanjili, penzije ojadili, ovdje smo da bi vam uzvratili", navodi Tanjug.



Protestna šetnja protječe bez incidenata. Protestuje se i u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i drugim gradovima.



Studenti Univerziteta u Beogradu objavili su u srijedu na Facebook-stranici da su prihvatili zahtjeve koje su iznijeli studenti u Novom Sadu.



Oni traže smjenu članova Republičke izborne komisije (RIK) zbog nepoštivanja odluke Ustavnog suda Srbije o održavanju izbora na Kosovu, smjenu članova Regulatornog tijela za elektronske medije (REM) zbog nereagiranja na prekršaje u medijima tokom kampanje, razrješenje predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković zbog prekida skupštinskog zasjedanja 1. marta.



Studenti traže i smjenu glavnog i odgovornog urednika Radio-televizije Srbije i urednika informativnog programa te medijske kuće zbog, kako su naveli, "režimskog izveštavanja i neravnomerne zastupljenosti kandidata" i sređivanje biračkog spiska u cilju utvrđivanja tačnog broja birača.



Studenti su naveli da će protestirati do ispunjenja njihovih zahtjeva.



Nema formalnog organizatora protesta, a mladi se uglavnom organiziraju preko društvenih mreža.



Član Predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović za Tanjug je izjavio kako ta stranka ne planira organizirati nikakve kontraproteste.



"Protesti su izraz demokratske volje i neka svi koji to žele u njima sudjeluju dokle god to žele. Mi se ni na koji način nećemo miješati", kazao je Stefanović.

(FENA)