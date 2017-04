Predsjednik Vlade Andrej Plenković i glavni direktor za restrukturiranje Agrokora Antonio Alvarez III su na sastanku u zgradi Vlade jedan drugoga upoznali sa planovima oko restrukturiranja Agrokora te o zakonu prozvanom „lex Agrokor“, javlja Anadolu Agency (AA).

Premijer Andrej Plenković sastao se u Banskim dvorima sa Antoniom Alvarezom III, stručnjakom za restrukturiranje kompanija u krizi kako bi se omogućio nastavak njihova rada. Alvarezove poslovne reference premijer je nazvao impresivnima.



Plenković je Alvareza upoznao sa zakonom koji će vjerojatno sutra biti izglasan u Saboru i koji za cilj ima omogućiti nesmetano funkcioniranje hrvatskog gospodarstva.



Novi zakon će Agrokoru omogućiti „novo povjerenje“, što je ključno za nastavak poslovanja, smatra Plenković.



Na pitanje koji je od dva scenarija moguć, Plenković je kazao kako su obje mogućnosti još otvorene: mogućnost restrukturiranja sa ili bez učešća Vlade sa novim zakonom.



„Postoje mogućnosti da do plana B neće doći, no u slučaju da se zakon izglasa, što je vjerojatno, da stupi na snagu i ispune se uvjeti da se zakon pokrene, može doći do imenovanja posebnog povjerenika od strane Trgovačkog suda. Oba scenarija bi bila vrlo slična“, kazao je Plenković.



„Naše procjene i planovi su vrlo podudarni sa procjenama i savjetima koje Alvarez daje kompaniji u ovom trenutku“, izjavio je premijer.



Alvarez je izjavio kako je danas dao poticaj Upravi i zaposlenicima Agrokora da nastave sa radom. Sastao se danas i sa kreditorima, vjerovnicima Agrokora, ali i sa dobavljačima.



„Upoznao sam premijera sa svojim ciljevima i planovima koji za cilj imaju pokretanje procesa stabilnosti i da Agrokor ne samo preživi, nego procvate“, poručio je Alvarez.



Kazao je kako ga je premijer informirao o saborskoj raspravi o novom zakonu prozvanom „lex Agrokor“ te kako je o njemu razgovarao i sa svojim savjetnicima.



Alvarez je istaknuo kako je u Agrokoru došlo do gubitka povjerenja od strane vjerovnika, odnosno od banaka i kreditora, koje je ključan faktor za otežavanje poslovanja koje je uslijedilo, kaže Alvarez.



Alvarez je pozvao građane Hrvatske da nastave sa kupovinom Agrokorovih proizvoda kako bi firma nastavila sa svojim uobičajenim poslovanjem.



Sastanak Plenkovića i Alvareza odvijao se tijekom saborske rasprave koja je započela još jutros i koja će, pretpostavlja se, potrajati do dugo u noć. Cilj rasprave u Saboru je izglasavanje zakona poznatog kao „lex Agrokor“ ili zakon o izvanrednoj upravi koji će se, ako se stavi na snagu, odnositi na deset velikih hrvatskih poduzeća.

