Srbi sa Kosova i Metohije i prištinske vlasti postigli su dogovor o tome kako će biti uređen sporni dio oko mosta u Kosovskoj Mitrovici, ali će detalji biti poznati za par dana, rekao je direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.

Đurić je dodao da su pregovori trajali do rano jutros, da je dogovor postignut uz velike napore i da su predstavnici Srba bili zadovoljni "onim što je na stolu".



Prema njegovim riječima, dogovor je postignut uz podršku Vlade Srbije, a kao svjedoci bili su prisutni i predstavnici EU i SAD.



Đurić je za RTS rekao da je umjereni optimista i ocijenio da je ovo veliki korak u deeskalaciji tenzija.



"Činjenicom da su država Srbija i predsednik Vlade snažno stali iza predstavnika Srba na Kosovu i Metohiji, stvoreni su politički uslovi da tenzija deeskalira", naveo je on, dodajući da tu tenziju Beograd i Srbi nijednog trenutka nisu izazvali.



On je napomenuo da je tenzija nastala zato što predstavnici Prištine uporno nisu poštovali ono što je dogovoreno, a predstavnici EU sklanjali sa stola svaki mogući dogovor.



Đurić je rekao da treba malo sačekati da se vidi primjena dogovorenog, imajući u vidu to kako su se predstavnici Prištine i EU ponašali prethodnih dana.



"Razloga za umereni optimizam ima. U narednih dan, dva ili tri javnosti će biti predstavljeni kompletni nacrti svega toga", dodao je Đurić.



On je rekao da je EU pravila uravnilovku, odnosno ćutala je kada je Priština kršila sporazume i djelovala jednostrano, i pored obaveze da će smirivati tenzije, dok ih je na terenu raspirivala.



"Najvažnije je da je država Srbija pokazala da je uz naš narod na Kosovu i Metohiji i da neće dopustiti bilo kakve akte koji bi napraivli dodatnu destabilizaciju na terenu", rekao je on.

