Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić podnio je u utorak ostavku na dužnost počasnog predsjednika Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske (SABA) u želji, kako je naveo, da Savez poštedi negativnih posljedica nastalih objavljivanjem snimki s njegovim izjavama iz 1990. i 1992. godine.

Arhiv / 24sata.info

"Razmotrivši stanje nastalo nakon objavljivanja snimke s mojim, ponavljam i ovom prilikom, apsolutno neprihvatljivim izjavama iz godine 1992., kao i one kasnije objavljene iz godine 1990., te uzimajući u obzir činjenicu da vjerojatno postoje još i druge moje snimke iz toga vremena s jednako neprihvatljivim izjavama, a u želji da poštedim Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske bilo kakvih negativnih posljedica, podnosim ostavku na funkciju počasnog predsjednika SABA-e", stoji u Mesićevoj ostavci podnesenoj predsjedniku SABA-e Franji Habulinu, prenosi Hina.



"Neću se pozivati na to da sam tako govorio u razdoblju od neke tri godine, iznoseći ono što je tada bila politika HDZ-a, a što je – to je danas više nego očito – i ostalo politika te stranke. Jednako kao što se neću pozivati ni na činjenicu da sam u razdoblju od dvadesetak godina, a osobito u vremenu kada sam obnašao dužnost predsjednika Republike Hrvatske, zastupao dijametralno oprečna stanovišta", ističe Mesić, dodajući da, ne opravdavajući se, preuzima punu odgovornost za ono što je izrekao.



Istaknuvši uz ostalo da će i dalje "davati svoj angažirani doprinos borbi usmjerenoj na to da antifašizam bude i ostane jedan od temelja današnje Republike Hrvatske – onako kako je i zapisano u njezinom Ustavu", Mesić u ostavci poručuje da njegova privrženost antifašizmu kao sklopu vrijednosti i njegova "privrženost borbi protiv galopirajuće fašizacije Hrvatske ni na koji način, a najmanje objavljivanjem snimki starih četvrt stoljeća, neće biti poljuljana".

(fena)