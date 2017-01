Hrvatski premijer Andrej Plenković je povodom sto dana rada Vlade izvijestio o dosadašnjim postignućima Vlade te prokomentirao aktualne političke izazove kao što su otkup dionica INA-e uz privatizaciju dijela HEP-a, problem hrvatskog suočavanja sa prošlošću i totalitarnim režimima, nazadak Hrvatske na rang listi korupcije, ekonomsku sliku zemlje itd.

Foto: AA

Plenković je istaknuo kako je cilj politike njegove Vlade održavanje političke stabilnosti, smanjenje podjela i tenzija, otvaranje dijaloga unutar društva i stvaranje konsenzusa oko strateških pitanja.



Ekonomski pokazatelji za 3. i 4. kvartal 2016, po njegovim riječima, su povoljni zbog rasta BDP-a i smanjenja javnog duga Hrvatske, a Vladin proračun je ocijenio kvalitetnim, posebno proračunsko povećanje izdataka za oružane snage i branitelje.



Poručio je kako će Vlada inzistirati na kvalitetnom upravljanju državnom imovinom, poboljšanju investicijske i poslovne klime i poreznom rasterećenju gospodarstva, kao i stvaranju bolje demografske slike. Cjelovitu poreznu reformu koju je pokrenula Vlada ocijenio je kvalitetnom sa porukom kako će se nastaviti njezina provedba jer Vlada smatra da je to najbolji put za zemlju.



Govoreći o povjerenstvu za suočavanje s prošlošću, premijer je kazao kako se na njegovom formiranju radi studiozno, kako je uključen niz stručnjaka te kako će se do kraja veljače povjerenstvo formirati i početi sa radom.



„Hrvatska 2017. mora tražiti konsenzus i odrediti se prema pitanjima prošlosti i totalitarnim režimima 20. stoljeća, jasno osuditi ustaški režim od 1941. do 1945. tijekom kojega su počinjeni mnogi zločini, ali isto tako na trezven način, što se dogodilo nakon 1945. godine“, izjavio je premijer.



Plenković smatra kako kvalitetna rasprava o pitanju prošlosti nikada nije provedena u Hrvatskoj te je istaknuo kako je ishodišna povijesna točka za suvremenu Hrvatsku Domovinski rat.



Komentirao je i najavu da će se raditi na otkupu dionica INA-e od MOL-a kako bi država preuzela ponovno upravljačka prava. Smatra kako je mađarska strana spremna prodati svoje dionice te kako je u strateškom interesu Hrvatske imati kompaniju koja ima rezerve nafte i plina.



Istaknuo je kako je INA kompleksan problem oko kojega se vode dva arbitražna spora, kao i niz procesa pred domaćim sudovima. Poručio je kako je formiran savjet koji će pronaći najbolji model otkupa INA-inih dionica bez generiranja javnog duga te ostaje pri stavu da je to najbolje učiniti prodajom 25 posto dionica državne firme HEP.



Posebno se osvrnuo na pitanje ministra znanosti Pave Barešića, kojega dio znanstvene zajednice proziva kao plagijatora, dok ga drugi dio znanstvenika podržava.



„Ministar Barešić nije prava meta ovakvog intenzivnog bavljenja jednim člankom, meta je nešto drugo“, rekao je Plenković te istaknuo kako iza ministra stoje dva neovisna sveučilišta, zagrebačko i splitsko.



Plenković je kazao kako HDZ i Most, sa četiri ministra, unutar Vlade imaju jako dobar dijalog i da je Vlada stabilna.





(AA)