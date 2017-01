Datum je 18. mart 1990. godine, a na snimci Mesić drži govor u kojem govori o Srbima, UDBA, Isusu ... Snimka je objavljena na jednoj Facebook stranici Radiosendunga Kros, radija za iseljenike.

"Stipe Mesić je 18.03.1990. održao govor u Karlsrue kojeg se sigurno više ne sjeća i iza kojeg sigurno više ne stoji. Ipak je to bilo u mladenačkim danima. Kad pogleda video možda se sjeti što je govorio, malo o crvenim lisicama, o UDBA, Isusu, Srbima", stoji u opisu "novog" Mesićevog video snimka.



Mesić je u svom govoru bio pun hvale za HDZ.



"HDZ mnogi napadaju, vidjeli ste da ima puno pokreta koji su i radikalniji od nas. Ali njih nitko ne napada, mogu govoriti što žele", govorio je Mesić.



U govoru se spominju prvi višestranački izbori u Hrvatskoj koji su se tek trebali održati.



"Mi smo stranka koja se bori za građanske slobode svih, za ravnopravnost svih Hrvata i onih koji smatraju Hrvatsku svojom domovinom. Mi nismo revanšisti. Oni koji su zloupotrebljavali vlast do sada mogu biti sigurni da će im biti bolje nego što je nama bilo dok su oni imali vlast", govorio je Mesić.



"Mi smo u svojoj povijesti svim svojim susjedima nudili svoje vratove da nas jašu, jašili su nas Turci, Talijani, Mađari, srpska oligarhija... Te namjere više nemamo, svima nudimo stolice da sjednu s nama za stol i s nama razgovaraju. A svoje vratove više nikome nećemo ponuditi. Totalitarni režim koji je do sada vladao, vladao je samo na takav način da je zemlju plašio vanjskim neprijateljem, a svatko je mogao biti unutrašnji neprijatelj. Svaka kritika bila je neprijateljski čin, svaka pjesma koja je pjevala o slobodi bila je neprijateljski čin. Mnogi od nas ovdje sigurno su prošli te škole, to je bio sistem da bi se moglo vladati. Režim je mogao vladati putem svoje režimske, partijske policije. Sada je narod svjestan, nema više partijskih armija i policija. Sada taj režim pokušava zaustaviti HDZ da bi zadržao svoje privilegije. Moramo im poručiti: nikakvih privilegija osim rada i pameti neće biti, samo na bazi rada, sposobnosti, stvaranja novih vrijednosti moći će se živjeti. Svi oni koji su živjeli od privilegija, moramo im poručiti, privilegija više neće biti. Pitali su me što će biti s tim pustim udbovcima i političarima koji su smicalicama dolazili na pozicije. Moramo im poručiti da će ići raditi poslove za koje su sposobni", govorio je Mesić.



"Ako ima neki doušnik, neka ostavi olovku jer ovdje se sve snima. Samo neka uzme snimku i pošalje je na adresu", poručio je Mesić agentima koji su, moguće, sjedili u publici.



(24sata.info / Index)