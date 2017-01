Igor Tuđman (37), unuk pokojnog hrvatskog predsjednika Franja Tuđmana postao je pravoslavac.

Krstio se u pravoslavnoj crkvi, u kojoj je i dobio i novo kršteno ime, prenosi "Alo!".



Unuk prvog hrvatskog predsjednika kaže da je odavno htio da pređe u pravoslavnu vjeru i otkriva da je na krštenju uzeo novo krsno ime - Aleksandar, piše list.



Ovaj crkveni obred, kako kaže, obavio je u strogoj tajnosti, u jednoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj.



"Sada koristim i kršteno ime, pošto mi gordo zvuči. Uopšte mi ne smeta što mi neki prijatelji prigovaraju da je srpsko jer mi Beograd nije stran niti meni smetaju Srbi. Nisam uopšte hrvatski nacionalista", ističe Igor Tuđman.



Tuđmanov unuk naglašava da se na taj korak odlučio jer ljude "ne dijeli po nacionalosti, već po tome kakav je ko čovjek”, a onda se i osvrnuo na prošlost svog djeda.



"Pa i moj djed Franjo i njegova porodica su živjeli u Beogradu, a i njegova dva unuka imaju srpska imena", podsjeća Tuđmanov unuk.



Igor Tuđman navodi da novo ime sada koristi u poslu kojim se bavi i da se ne obazire šta će o tome da misli njegova porodica.



"Sada živim i radim u Kanu, a u novom poslu više ne koristim prezime Tuđman kako neko ne bi pomislio da me porodica gura u karijeri", dodaje Tuđmanov potomak. On kaže da mu je u Kanu u posljednje dvije i po godine upala sjekira u med i da tamo radi na novim projektima.



"U Kanu snimam emisije o noćnom životu, automobilima, muzici i sportu. Takođe, snimam dokumenatarnu seriju o svom životu i razne reklame. U februaru mi izlazi i muzički album", hvali se Tuđman, koji se, sudeći po fotografijama koje je snimio čuveni francuski fotograf, obreo i na crvenom tepihu za vrijeme filmskog festivala u Kanu.



Igor se pohvalio i fotografijom na kojoj je sa Ćićolinom, poznatom italijanskom porno-glumicom.



"S njom sam se sastao na jednom modnom događaju u Rimu i spojila me je sa nekim važnim ljudima", kaže Igor.



On tvrdi da više ne snima filmove za odrasle, kao što je to činio prije nekoliko godina.



Igor je sin zagrebačkog ljekara Miroslava Tuđmana, kome je Franjo Tuđman bio stric.



U ranijim izjavama je isticao da od rata naovamo nije baš u najsjajnijim odnosima sa ostatkom porodice Tuđman.



U žižu javnosti je dospio nakon što je 7. februara 2013. sa tadašnjom suprugom Natašom opljačkao Beograđanina V. V. , zbog čega je u zatvoru proveo dvije godine, a u aprilu 2015. je napustio Srbiju.



Dok je bio u pritvoru u Beogradu, Igoru je cimer bio Marko Mišković, sin biznismena Miroslava Miškovića, koji mu je na rastanku poklonio skoro svu svoju garderobu.



Kako piše "Alo!", Mišković i ostali cimeri nisu mogli da spavaju od Igora, koji nije prestajao da priča u ćeliji zatvora u Ustaničkoj ulici.



Igor Tuđman je najavljivao i da ima želju da snimi duet sa pjevačicom Sandrom Afrikom i Seksi Sandrom, ali su se one oglušile o njegovu želju.



On kaže da se razveo od supruge Nataše Ivkošić i da ima novu ljubav u Kanu, gdje živi u posljednje dvije i po godine. Zanimljivo je i da je njegova bivša, koja se bavi pjevanjem i manekenstvom, uzela umjetničko prezime Moskva, pod kojim nastupa po Hrvatskoj i inostranstvu.





