Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas, poslije sastanka s komesarkom za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Federikom Mogerini, da misli da Beograd i Priština teško mogu bilo šta da dogovore.

Tomislav Nikolić / 24sata.info

"Mislim da tu teško šta može da se dogovori. O tome sam govorio i gospođi Mogerini. Šta možemo da se dogovorimo kada oni ovdje dolaze kao predstavnici nezavisne države, imaju podršku većine EU, danas su ušli u UEFA-u mimo pravila", rekao je Nikolić za RTS u Briselu, uoči sastanka sa prištinskom delegacijom.



Predsjednik Srbije rekao je da je problem u tome što zna da je predstavnicima Prištine na srcu nezavisno Kosovo, a njemu da Srbija ima potpune ingerencije nad tim dijelom teritorije, ali da ni jedno ni drugo trenutno nije moguće.



On je kazao da je Mogerini sazvala sastanak i rekla da se osjeća zastoj u dijalogu i da postoje pitanja na koja treba dati odgovor, jer je situacija uzavrela.



"Ja sam morao da govorim prvi i da kažem šta nama stoji na duši - a to je neprekidno insistiranje na priznavanje nezavisnosti Kosova", rekao je Nikolić.



On je dodao da EU želi i da provjeri da li će doći do novih sukoba dvije strane, ali je Nikolić kazao da je i Mogerini rekao da nema mjesta sukobu.



"Prvo treba da dogovorimo ponašanje u sljedećim slučajevima. Mi nismo reagovali ni prijetnjama ni oružjem, kada su Albanci promovisali čak i veliku Albaniju", rekao je Nikolić i dodao da natpisi na vozu ne smiju da budu razlog za rat.



Dijalog Beograda i Prištine danas se održava na najvišem političkom nivou. Na sastanak su došli predsjednici Srbije i Kosova Tomislav Nikolić i Hašim Tači i premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa. Sastanak se održava na poziv komesarke EU zbog najnovijih tenzija između dvije strane.



Bilateralni sastanci sa Mogerini počeli su danas u 19 časova, a očekuje se da se delegacije sastanu kasnije večeras.



Tači je danas rekao da je ovaj sastanak korak ka priznavanju nezavisnosti Kosova, dok je premijer Srbije rekao da razgovori o nezavisnosti Kosova nisu mogući, kao ni o povlačenju optužnica za ratne zločine.





(AA)