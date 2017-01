Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić oglasio se o svojim izjavama na snimci iz 1992. godine, koja je osvanula na YouTubeu, na kojoj relativizira zločine u Jasenovcu i pohvalno govori o ustaškom zločincu, ministru unutrašnjih poslova u NDH, Andriji Artukoviću.

Foto: AA

Mesić, koji je predsjednik Hrvatske bio od 2000. do 2010. godine, rekao je kako je tada bio predsjednik Izvršnog odbora HDZ-a i kako je cijeli događaj rezultat pritiska političkih stavova HDZ-a koje je 'provodio, iako se s njima nije slagao'. To je izjavio, kaže, u spletu tadašnjih okolnosti i pod uticajem netačnih informacija.



Mesić je u saopštenju napisao da je u vrijeme vođenja neformalnog razgovora početkom ratne 1992. godine u Novskoj obavljao dužnost predsjednika Izvršnog odbora HDZ-a.



"Cijeli događaj se zbio pod velikim pritiskom tadašnjih ratnih zbivanja i političkih stavova HDZ-a koje sam kao predsjednik Izvršnog odbora provodio ma koliko se s jednim dijelom istih nisam slagao. U takvom ambijentu sam izrekao nekoliko neprovjerenih tvrdnji za koje se tek naknadno utvrdilo da nisu činjenice koje odgovaraju istini", napisao je Mesić.



On je istakao da se u spletu političkog ambijenta u kojem je aktivno učestvovao, tadašnjih okolnosti i pod uticajem netačnih informacija koje je dobio, dogodila ta njegova nesmotrena izjava.



"Podsjećam da je moje neslaganje s vođenjem takvih politika kulminiralo mojim izlaskom iz HDZ-a 1994 godine", istakao je Mesić te dodao da navedeni događaj svakako nije i neće umanjiti njegove stavove i mišljenje o antifašizmu, a ako je pak nekoga svojom nesmotrenom izjavom uvrijedio ovim putem se ispričava.

(24sata.info / NN)