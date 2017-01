Elektroprivreda Srbije (EPS) će obeštetiti sve građane koji su dobili nerealno visoke račune za struju, izjavio je danas v.d. direktor tog poduzeća Milroad Grčić i poručio da je pokrenuta istraga i da će odgovorni biti smijenjeni već sljedeće nedjelje.

Ilustracija / 24sata.info

Grčić se ispričao građanima koji su dobili visoke račune za struju, navodeći da u određenim dijelovima Srbije, odnosno na teritorijama određenih elektrodistribucija postoji greška u ispostavljenim računima.



Tih problema, kako kaže, ima najviše u Beogradu i Nišu. "Sve ćemo provjeriti, bavit ćemo se ovim problemom vrlo temeljito i odgvorni će biti smijenjeni. Imat ćete imena već za nekoliko dana", rekao je Grčić u izjavi novinarima.



Kako je objasnio, pri sljedećem čitanju, 1.2., pogreške će biti ispravljene.



"Građani koji smatraju da su oštećeni ili da imaju nerealno veći račun, a sve kao posljedicu neočitavanja brojila, mogu propagirati račun, a mi ćemo sve ispitati i vrlo precizno pod našim nadzorom 1. 2. bit će očitana potrošnja za siječanj i ispravit čemo svaki račun. Nitko neće biti oštećen ", naglasio je Grčić.



On se ispričao i javnosti zbog nedovoljno preciznog informiranja EPS grupe, za što je kao razlog naveo nedovoljne ili netočne informacije koje su stizale iz elektrodistribucija, javlja Tanjug.



Podsjetivši da je jutros imao sastanak s predsjednikom Vlade Srbije Aleksandrom Vučićem, Grčić je rekao da je premijeru prenio što se dogodilo u pojedinim elektrodistribucijama.



"Žao mi je, jer je premijer ljut na EPS zbog ovog događaja. Međutim, poptuno legitimno je ljut, bez obzira što je EPS prošle godine vrijedno radio, što ima odlične rezultate i što je iznad očekivanja održan razina spremnosti kompletnog elektrosistema", istaknuo je Grčić.



Za to su, dodao je, najzaslužniji operativci EPS-a na terenu.



Grčić je dodao da je, prema statistici, potrošnja električne energije zimi povećana u prosjeku za 22 posto, ali da to nije razlog previskoh računa.



"Uvećana potrošnja postoji, ali imamo problem u Nišu i Beogradu. Sve ćemo provjeriti, bavit ćemo se ovim problemom vrlo temeljito i odgovorni će biti smijenjeni", ponovio je Grčić.

(FENA)