Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sa predsjedavajućim Savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem u Beogradu razgovarati o važnim pitanjima za dvije države, ističući da je važno razgovarati o zajedničkoj budućnosti.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Vučić je na konferenciji za novinare rekao da će već večeras imati neformalnu večeru sa Zvizdićem, te da će razgovarati o mnogim važnim pitanjima.



"Uvijek konkretno razgovaramo, nekad je za nešto potrebno pola godine, nekad pet, ali uvijek je dobro da razgovarate", rekao je Vučić i dodao da je zato zahvalan Denisu Zvizdiću što dolazi u Beograd.



On je naveo da je važno da se ozbiljno sagledaju pozicije BiH i Srbije i zajednička budućnost, iako, kaže, mnogi ne misle tako jer nemaju širi pogled uprt u budućnost.



"Srbi i Bošnjaci moraju da imaju dogovor, ali i svi ostali, o tome kako da funkcionišu u budućnosti, da sve rješavamo dijalogom, a zatim i nadogradimo saradnjom u obrazovanju, kulturi, sportu...", rekao je Vučić.



Upitan da komentariše Inicijativu SDS iz Banjaluke o upućivanju deklaracije o privrženosti Dejtonskom sporazumu, Vučić je rekao da Srbija podržava sprovođenje tog sporazuma, ali da neće da se miješa u unutrašnje prilike u Republici Srpskoj i BiH.



"Ima onih u Srbiji koji sve znaju, pa neka oni na taj način komentarišu", rekao je Vučić.



On je naveo da je Srbija posvećena očuvanju Dejtonskog sporazuma, da je obavezana na to, te da vjeruje da je taj sporazum donio mir u BiH.





(24sata.info)