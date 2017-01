Hrvatski premijer Andrej Plenković ocenio je danas da je Hrvatska "sidro stabilnosti" na jugoistoku Evrope, kao i da svjetski državnici prepoznaju da je hrvatska politika okrenuta mirnom riješavanju otvorenih pitanja sa svim susedima, prenosi Hina.

Andrej Plenković

"Svima je jasno kako je Hrvatska na jugoistoku Evrope sidro stabilnosti, pouzdan saveznik u Sjevernoatlanskom savezu, pouzdana članica i partner unutar EU", rekao je Plenković u Splitu na obilježavanju godišnjice osnivanja HDZ-a u tom gradu.



On smatra kako ti međunarodni čelnici prepoznaju "politiku koja je orjentisana na mirno rješavanje otvorenih pitanja sa svim susjedima".



"To je, po našem dubokom uvjerenju najbolje i za Bosnu i Hercegovinu i za Crnu Goru, gdje su imali popriličnu nestabilnost i za Makedoniju i za Kosovo i za Albaniju i za Srbiju. Sve su to zemlje koje gledaju na Hrvatsku, naše iskustvo i naš model. Kao što naš model može biti koristan za Ukrajinu i Gruziju u postkonfliktnom smislu i u evropskom pogledu, tako može biti i za naše prve susjede i na tome ćemo raditi sa svim našim drugim ključnim evropskim partnerima", istakao je Plenković.





(24sata.info)